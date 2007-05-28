Чтобы избежать трагедии:

В Гомельской области за выходные жертвами воды стали 12 человек, среди них есть дети. Все случаи гибели людей зарегистрированы в местах массового отдыха.

По словам специалистов ОСВОД, в области отмечается резкое повышение числа несчастных случаев на воде. Если с января по май 2006 года в области утонули 30 человек, то за аналогичный период текущего года - уже 54, в том числе четверо детей. В Минске утонули двое, в Витебской области за минувшие три дня жертвами воды стали восемь человек, в том числе двое детей. Взрослые люди преимущественно гибнут, будучи в нетрезвом состоянии, трагедии с детьми объясняются лишь бесконтрольностью и невниманием старших. Однако, осложнила обстановку и сильная жара на протяжении всех выходных.

Трагедии происходят не только на воде, но и на суше. Ежедневно с солнечными ожогами, тепловым или солнечным ударом в "скорую помощь" обращаются в среднем двое минчан. Ожогов тяжелой степени пока зафиксировано не было. Во избежание неприятных последствий следует помнить о необходимости дозированного принятия солнечных ванн. "Опасные часы", когда солнце в зените (с 12.00 до 15.00).

Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, рекомендуется больше времени проводить в тени и употреблять прохладительные напитки. К слову, торговые предприятия готовы удовлетворить повышенный спрос на эту продукцию. Магазины и крупные торговые центры не испытывают проблем с поставками безалкогольных напитков и соков. Они бесперебойно получают эту продукцию, как от ведущих производителей республики, так и от зарубежных фирм. По итогам мая, продажи будут существенно выше. Кроме того, организовано более 3 тысяч мест выносной торговли в зонах отдыха и массовых гуляний.

Вместе с тем специалисты отмечают, что не все индивидуальные предприниматели, имеющие уличные киоски, следят за спросом и своевременно завозят продукцию. В частности, в минувшие выходные дни во многих минских киосках прохладительные напитки отсутствовали. Поэтому Министерство торговли и территориальные управления торговли в настоящее время берут эти вопросы под особый контроль.