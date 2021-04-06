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«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны

06 апреля 2021 18:52
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Новости Беларуси. В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство одного из памятных мест города – территории бывшего концентрационного лагеря «5-й полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны-1

Школьники, студенты, представители общественных организаций, депутаты и неравнодушные горожане убрали прошлогоднюю листву вокруг обелиска. Кроме того, разбили березовую рощу. Высадили 60 молодых деревьев. В 1941 году на этом месте фашистские захватчики создали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных и мирных жителей. За время оккупации замучено более 80 тысяч человек.

«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны-4

Анна Пупковская, бывший узник концлагеря:
Конечно, должна знать молодежь, что было. Потому что иначе как они и что будут беречь? Чтобы у нас не повторилась такая же ситуация, чтобы из нас не сделали рабов. Что хотели из нас получить? Дешевую рабочую силу. Берегите мир! Нам война не нужна.

«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны-7

Вадим Нестеренко, учащийся гимназии № 7 Витебска:
Очень важно, особенно в наше время. Потому что молодежь стала забывать про подобные мероприятия и что такие места есть. Сейчас это очень… Пропадает это время уже. И я считаю, что сейчас наиболее важно нам не забывать про это и принимать участие.

«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны-10

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на этом месте пройдет митинг, посвященный исторической дате. Также здесь отроют памятный знак, установленный в декабре.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Пупковская # Вадим Нестеренко # Фотофакт

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