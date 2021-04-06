«Чтобы из нас не сделали рабов». В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство памятника войны

Новости Беларуси. В Витебске более 100 человек вышли на благоустройство одного из памятных мест города – территории бывшего концентрационного лагеря «5-й полк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники, студенты, представители общественных организаций, депутаты и неравнодушные горожане убрали прошлогоднюю листву вокруг обелиска. Кроме того, разбили березовую рощу. Высадили 60 молодых деревьев. В 1941 году на этом месте фашистские захватчики создали лагерь для массового уничтожения советских военнопленных и мирных жителей. За время оккупации замучено более 80 тысяч человек.

Анна Пупковская, бывший узник концлагеря:

Конечно, должна знать молодежь, что было. Потому что иначе как они и что будут беречь? Чтобы у нас не повторилась такая же ситуация, чтобы из нас не сделали рабов. Что хотели из нас получить? Дешевую рабочую силу. Берегите мир! Нам война не нужна.

Вадим Нестеренко, учащийся гимназии № 7 Витебска:

Очень важно, особенно в наше время. Потому что молодежь стала забывать про подобные мероприятия и что такие места есть. Сейчас это очень… Пропадает это время уже. И я считаю, что сейчас наиболее важно нам не забывать про это и принимать участие.