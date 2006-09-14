Чтобы годы учебы не оказались потраченными зря:

81 выпускник медицинских вузов в Минской области не прибыл на место распределения. В настоящее время выясняются причины неявки выпускников к месту распределения.В случае отсутствия уважительных причин по каждому факту материалы будут переданы в прокуратуру. Ни одно медицинское учреждение республики, в том числе коммерческое, не имеет право принять на работу выпускника, который не отработал два года по месту распределения.

Таким образом, эти молодые врачи, не имея практики, со временем утратят полученные в вузе профессиональные навыки, а годы учебы окажутся потраченными зря. Между тем, 192 молодых специалиста прибыли на свое первое рабочее место.