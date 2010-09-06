Чтобы доказать проектный брак в новостройке, хозяин должен провести экспертизу за свой счет

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Викторовна Архипова.

Кто должен исправлять недоделки в строительстве? Застройщик, подрядчик, ЖЭС или сами жители?

Предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Исправить ошибки должна организация, с которой был заключен договор на строительство, и тем более за свой счет. Если человек оплачивает услуги этой строительной организации, то она должна ему предоставить жилье в том объеме, за который он заплатил. Есть строительный брак и проектный. Строительный брак — это несоответствие проекту. Проектный брак доказать тяжелее всего, чтобы это доказать, нужно провести техническое обследование эксплуатирующей организации, которое должен заказать собственник этого помещения.

Проблема в том, что изначально, заключая договор, люди его не читают. Если вы куда-то несете деньги, вы должны знать, что вас не обманут. В настоящее время мы работаем на тем, чтобы договоры регистрировались, тогда все они будут установленного образца и в соответствии с законодательством.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.