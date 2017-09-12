«Чтобы было весело разрисовано и жила культура»: как с минчанами прощался красочный фестиваль «Вулица Бразил»

Ровно на сутки некогда промышленная артерия Минска – улица Октябрьская – стала эпицентром яркого праздника и настоящего латиноамериканского позитива.

Отметить финал городского фестиваля «Вулица Бразил» и оценить новые работы всемирно известных мастеров граффити пришли сотни горожан.



Благодаря неожиданно жаркой погоде, ритмам батукады и импровизированному пляжу почувствовать себя в Рио было очень легко, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Данило Теофило Коста, первый секретарь и культурный атташе посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:

Раньше не было стрит-арт муралов в Минске, а сегодня мы сделали более 40 интервенций в городе.

Не только муралы, но и урбанистические интервенции, архитектурные структуры.

Международный проект «Вулица Бразил» стартовал три года назад.

И сразу преобразил Минск.



Одним из первых рисунков стал «Любовь Фриды Кало и Винсента Ван Гога» авторства Рожерио Фернандеса.



Насыщенная по цвету и замыслу работа задала тон десяткам следующих. Тогда же белорусский художник Евгений Cowek на стене станкостроительного завода начал работу над комплексом изображений «Легенды Беларуси».

С тех пор граффитисты с разных континентов без проблем находят общий язык.

Юрий Харитонович, уличный художник:

То, что здесь сейчас происходит, начиная с 2014-20 15 года – это, вообще, круто. Неважно: бразильцы, итальянцы, россияне, мы – главное, чтобы просто было весело разрисовано и жила культура.

Что же до свежих граффити, в 2017 году Минск стал ярче почти на 10 адресов.

Угол дома № 9 на улице Машерова отныне похож на пейзаж зелёного парка.

Высотку на Немиге украшает огромная птица колибри с белорусским орнаментом на крыле.

Здание на Кальварийской стало гораздо привлекательнее благодаря сочным абстракциям на стенах.

Но самая масштабная работа – на Октябрьской.

В 2017 году легенда бразильского урбан-арта Рамоно Мартинес на стене одного из заводов дорисовал самое большое в мире граффити, которое скоро войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

Эти филиалы «Вулицы Бразил», разбросанные по всему Минску, – подарок бразильцев к юбилею столицы.

Минчане:

Мне кажется, вообще, все заводы надо так закрасить. Эта улица, она, вообще, потрясающая, потому что она очень старая, то есть, в ней чувствуется дух старины и, в то же время, она очень европейская То, что сразу бросилось в глаза – эти трубы, которые при нас красят.

По-моему, замечательная идея, очень интересно.

В 2017 году над «Вулицей Бразил» работало рекордное количество художников: 20 приглашенным граффитистам помогали 200 отечественных волонтёров.

Для муралов было использовано более 4 000 баллончиков и почти полтонны краски.



Раскрасив прошлым летом трамваи, художники группы Осгемеос в 2017 году пошли ещё дальше и разрисовали вагон подземки. Сотрудники минского метрополитена не были против.

И весёлый состав вот уже неделю возит минчан по маршруту первой линии метро.



Кстати, знаменитые прошлогодние трамваи приняли участие в «Вулице Бразил» и на этот раз, только уже статично, в качестве экспонатов.



А совсем недалеко можно наблюдать результат работы отечественных мастеров. Талантливые студенты-архитекторы Андрей, Илья и Настя придумали и воздвигли одну из главных достопримечательностей фестиваля – «Идеальный небоскрёб».



До облаков мегаструктура, конечно, не дотягивает.

Зато здесь можно отдохнуть и даже зарядить телефон от солнечной батареи.



Анастасия Лемешонок, архитектор:

«Идеальный небоскрёб» – это модульное уличное пространство, которое состоит из 66 деревянных модулей, объединяясь, они создают разные зоны: зона с сидениями, зона с баром, со сценой, с качелями, с гамаками.

Мы планируем, что он будет здесь стоять года 4.



Андрей Крохин, архитектор:

После этого его можно будет разобрать на модули и перенести в другое место и сделать из них другую конструкцию

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в бочке бразильско-белорусского мёда стала новость о том, что четвёртая «Вулица Бразил», скорее всего, стала последней. Дело в том, что инициатор и один из главных организаторов фестиваля Данило Теофило Коста в 2017 году заканчивает дипломатический срок в Беларуси и уезжает из страны. Но, благодаря «Вулице Бразил», в сердцах тысяч белорусов ещё очень долго будут звучать латиноамериканские ритмы.

А яркие муралы наполнили город тёплым бразильским солнцем, которое будет согревать горожан серой осенью и холодной зимой.



Кристин Пастернака, туристка из Риги:

Не ожидала увидеть что-то такое в Минске и очень рада, что у Вас это есть. И рада и дню, и всем прекрасным молодым людям.