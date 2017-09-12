«Чтобы было весело разрисовано и жила культура»: как с минчанами прощался красочный фестиваль «Вулица Бразил»
Ровно на сутки некогда промышленная артерия Минска – улица Октябрьская – стала эпицентром яркого праздника и настоящего латиноамериканского позитива.
Отметить финал городского фестиваля «Вулица Бразил» и оценить новые работы всемирно известных мастеров граффити пришли сотни горожан.
Благодаря неожиданно жаркой погоде, ритмам батукады и импровизированному пляжу почувствовать себя в Рио было очень легко, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Данило Теофило Коста, первый секретарь и культурный атташе посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
Раньше не было стрит-арт муралов в Минске, а сегодня мы сделали более 40 интервенций в городе.
Не только муралы, но и урбанистические интервенции, архитектурные структуры.
Международный проект «Вулица Бразил» стартовал три года назад.
И сразу преобразил Минск.
Одним из первых рисунков стал «Любовь Фриды Кало и Винсента Ван Гога» авторства Рожерио Фернандеса.
Насыщенная по цвету и замыслу работа задала тон десяткам следующих. Тогда же белорусский художник Евгений Cowek на стене станкостроительного завода начал работу над комплексом изображений «Легенды Беларуси».
С тех пор граффитисты с разных континентов без проблем находят общий язык.
Юрий Харитонович, уличный художник:
То, что здесь сейчас происходит, начиная с 2014-20 15 года – это, вообще, круто. Неважно: бразильцы, итальянцы, россияне, мы – главное, чтобы просто было весело разрисовано и жила культура.
Что же до свежих граффити, в 2017 году Минск стал ярче почти на 10 адресов.
Угол дома № 9 на улице Машерова отныне похож на пейзаж зелёного парка.
Высотку на Немиге украшает огромная птица колибри с белорусским орнаментом на крыле.
Здание на Кальварийской стало гораздо привлекательнее благодаря сочным абстракциям на стенах.
Но самая масштабная работа – на Октябрьской.
В 2017 году легенда бразильского урбан-арта Рамоно Мартинес на стене одного из заводов дорисовал самое большое в мире граффити, которое скоро войдет в Книгу рекордов Гиннесса.
Эти филиалы «Вулицы Бразил», разбросанные по всему Минску, – подарок бразильцев к юбилею столицы.
Минчане:
Мне кажется, вообще, все заводы надо так закрасить. Эта улица, она, вообще, потрясающая, потому что она очень старая, то есть, в ней чувствуется дух старины и, в то же время, она очень европейская
То, что сразу бросилось в глаза – эти трубы, которые при нас красят.
По-моему, замечательная идея, очень интересно.
В 2017 году над «Вулицей Бразил» работало рекордное количество художников: 20 приглашенным граффитистам помогали 200 отечественных волонтёров.
Для муралов было использовано более 4 000 баллончиков и почти полтонны краски.
Раскрасив прошлым летом трамваи, художники группы Осгемеос в 2017 году пошли ещё дальше и разрисовали вагон подземки. Сотрудники минского метрополитена не были против.
И весёлый состав вот уже неделю возит минчан по маршруту первой линии метро.
Кстати, знаменитые прошлогодние трамваи приняли участие в «Вулице Бразил» и на этот раз, только уже статично, в качестве экспонатов.
А совсем недалеко можно наблюдать результат работы отечественных мастеров. Талантливые студенты-архитекторы Андрей, Илья и Настя придумали и воздвигли одну из главных достопримечательностей фестиваля – «Идеальный небоскрёб».
До облаков мегаструктура, конечно, не дотягивает.
Зато здесь можно отдохнуть и даже зарядить телефон от солнечной батареи.
Анастасия Лемешонок, архитектор:
«Идеальный небоскрёб» – это модульное уличное пространство, которое состоит из 66 деревянных модулей, объединяясь, они создают разные зоны: зона с сидениями, зона с баром, со сценой, с качелями, с гамаками.
Мы планируем, что он будет здесь стоять года 4.
Андрей Крохин, архитектор:
После этого его можно будет разобрать на модули и перенести в другое место и сделать из них другую конструкцию
Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в бочке бразильско-белорусского мёда стала новость о том, что четвёртая «Вулица Бразил», скорее всего, стала последней. Дело в том, что инициатор и один из главных организаторов фестиваля Данило Теофило Коста в 2017 году заканчивает дипломатический срок в Беларуси и уезжает из страны.
Но, благодаря «Вулице Бразил», в сердцах тысяч белорусов ещё очень долго будут звучать латиноамериканские ритмы.
А яркие муралы наполнили город тёплым бразильским солнцем, которое будет согревать горожан серой осенью и холодной зимой.
Кристин Пастернака, туристка из Риги:
Не ожидала увидеть что-то такое в Минске и очень рада, что у Вас это есть. И рада и дню, и всем прекрасным молодым людям.
Очень-очень-очень нравится. Спасибо!