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Что следует делать при падении на рельсы в метро?

10 октября 2011 12:40
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В связи с происшествием на станции метро «Пушкинская» 10 октября — погибла девушка, сайт ГУВД Мингорисполкома опубликовал несколько советов, которые могут быть полезными тем, кто случайно упадёт на рельсы в метрополитене.

1. Если при падении вы не получили травм и можете самостоятельно двигаться, то постарайтесь встать и, не приближаясь к краю платформы, с которого вы упали, быстро пройти в начало пути к тоннелю (по ходу поезда). Ориентируйтесь на черно-белую рейку, укрепленную на пути.

2. Если вы упали и видите приближающийся электропоезд, то следует лечь в лоток между рельсами. При этом необходимо пригнуть голову и ни в коем случае нельзя шевелиться. В этом случае поезд не причинит вам вреда. Находитесь в таком положении до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал станции не спасут вас.

3. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбраться с пути или спрятаться под платформу: вдоль края платформы проходит контактный рельс, на который подано напряжение 825 вольт! Приближение к нему, равно как и касание, таит в себе смертельную угрозу!

4. Если на наших глазах человек падает на пути, то вам следует как можно быстрее сообщить о происшествии дежурному по станции, чтобы он обесточил контактный рельс и вызволил пострадавшего.

Ластовский: Погибшая на «Пушкинской» девушка пыталась выбраться на платформу

# общество # Минское метро

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