Что сейчас происходит с беженцами на границе? Рассказывает корреспондент СТВ

Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели сейчас обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает. Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Пока Беларусь делает все, чтобы обогреть и накормить этих несчастных людей, Польша, наоборот, демонстрирует полное безразличие к ситуации. Буквально полчаса назад в лагерь прибыли правозащитники. Сейчас они собирают обращения от беженцев, чтобы помочь им в доставке в Евросоюз. Правда, пока что речь идет только о тех беженцах, у которых в Европе есть родственники.

Обстановка в лагере на белорусско-польской границе по-прежнему остается очень напряженной. 13 ноября здесь был минус, очень много людей обратились за помощью к медикам из-за сильного переохлаждения. Но при этом эти люди остаются здесь, они продолжают бороться не только за жизнь, потому что это действительно здесь происходит, но они пытаются бороться и за свое право попасть туда, куда их позвали – в Евросоюз. Для якобы чуть ли не райской жизни.

12 ноября сюда, в лагерь, белорусы привезли около 10 тонн гуманитарной помощи. Это в основном, естественно, продукты питания, вода, также теплые вещи, одеяла. Сегодня эта работа продолжилась. Сейчас здесь сотрудники МЧС устанавливают специальные палатки, где будет аккумулироваться вся гуманитарная помощь и по необходимости раздаваться беженцам, чтобы избежать давки, чтобы избежать какого-то неравномерного распределения.

Упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи в лагере сегодня распорядился Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко также поручил обеспечить беженцев дровами, водой и по желанию разместить женщин и детей в комфортных условиях. Правда, сами беженцы не хотят никуда уходить с границы. Они твердо намерены идти до конца. «Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы.