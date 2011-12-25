Что просят белорусские дети у Деда Мороза?

Новости Беларуси. В преддверие Нового года дети, как правило, пишут письма Деду Морозу. Компьютер, велосипед или говорящая кукла Катя — теперь далеко не предел мечтаний. А родителям остается лишь оправдывать надежды своих чад.

Прощай, кукла Катя и оловянные солдатики. Под Новый год у современных детей совсем другие запросы. В рейтинге самых популярных детских просьб под ёлку — нетбук, новый смартфон и другие супернавороченые игрушки.

Роман Лапич, ученик 2-го класса гимназии №23 г. Минска:

Я в этом году попросил у Дедушки Мороза вертолет с пультом управления. В прошлом году он мне подарил джип с пультом управления.

Арсений Холод, ученик 2-го класса гимназии №23 г. Минска:

Я писал письмо, написал там, чтобы он принес мне карту памяти для телефона — чтобы закачивать музыку туда.

Учительница младших классов к таким недетским амбициям уже привыкла. Она сама мама и с каждым Новым годом в ожидании очередного чуда от чада.

Светлана Пришивалко, учительница гимназии № 23:

Конечно, в моем детстве были заказы намного проще, чем сейчас. Запросы были намного скромнее, чем у детей сейчас. Мы не знали что такое мобильный телефон, портативные компьютеры, остальные сложные игрушки. Сейчас дети даже замахиваются на айфоны.

Дети зачастую рады стараться не только для себя. С верой в понимающего Деда Мороза они просят, к примеру, квартиру для мамы или новую иномарку для папы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письма Дед Мороз получает мешками. На почте даже есть спецканал, через который они проходят и доставляются в главную резиденцию Деда Мороза в Беловежскую пущу.

Впрочем, Деда Мороза и Снегурочку уже трудно чем-то удивить. Новый год — пора чудес. Все дети верят, что в этот праздник исполняются все сокровенные желания.