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Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

03 августа 2020 18:51
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Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?-1

Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?-4

О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?-7

Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:
До конца года планируется строительство еще двух многоквартирных жилых домов, в которых более 40 многодетных семей получат новое жилье.

Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?-10

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Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?-13

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будь то ремонт дороги, освещение улиц или решение жилищного вопроса. Человек хочет быть услышанным. По телефону, лично или в письме. Эффективная работа на местах налажена тогда, когда расслышать удается с первого раза.

# Прием граждан # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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