Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.
О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.
Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:
До конца года планируется строительство еще двух многоквартирных жилых домов, в которых более 40 многодетных семей получат новое жилье.
Читайте также:
«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи
Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозерный отремонтировали дорогу
«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будь то ремонт дороги, освещение улиц или решение жилищного вопроса. Человек хочет быть услышанным. По телефону, лично или в письме. Эффективная работа на местах налажена тогда, когда расслышать удается с первого раза.