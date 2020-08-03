Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?

Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.

О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.

Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:

До конца года планируется строительство еще двух многоквартирных жилых домов, в которых более 40 многодетных семей получат новое жилье.