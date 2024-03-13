Что приготовить на завтрак? Рассказываем необычный рецепт гречневой каши с яблоками

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим гречку с имбирем и яблоком. Для этого блюда нам понадобится гречневая крупа, яблоки, имбирь, мед, сливочное масло и молоко.

Берем яблоки, разрезаем на четыре части, вырезаем сердцевину. Мы выбрали яблоки достаточно сладкие, поэтому будем добавлять не слишком много меда. Если вы берете яблоки кислые, регулируем сладость добавлением меда либо сахара. Нарезаем крупным кубиком. Кожуру в яблоках не снимаем. Делаем это для того, чтобы они не развалились полностью в гречке. Кожура позволит яблоку сохранить свою форму.

Также понадобится имбирь. Имбирь нарезаем тонкими ломтиками.

Гречку предварительно отварили в соотношении 1:2 с водой, чтобы она была рассыпчатая. Добавляем в гречку молоко и провариваем минут пять. Гречка – это царица круп. Она занимает первое место по содержанию полезных веществ. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему, понижает уровень сахара в крови, а также способствует улучшению пищеварения. Добавим немного соли в гречку. Соль лучше раскрывает вкус любого блюда. Немного сливочного масла в кашу. Каша практически готова. Дадим ей немного остыть и добавим мед. Мед добавляем не в сильной горячую кашу. Это делается для того, чтобы сохранить все его полезные питательные свойства.

Сильно разогреваем сковородку и добавляем сливочное масло. Высыпаем яблоки. Яблоки обжариваем на сильном огне с добавлением сахара. Буквально столовая ложка сахара, так как яблоки у нас и так сладкие. Добавляем к яблокам имбирь. Яблоки обжариваем до образования золотистой, румяной корочки и будем собирать блюдо.

В слегка остывшую кашу добавляем мед. Перемешиваем. Так как у нас сладкие яблоки, достаточно одной столовой ложки меда. Яблоки с имбирем делим пополам. Часть мы положим в кашу, а часть оставим на украшение. Перемешиваем и выкладываем кашу. Сверху – вторую часть яблок и имбиря.