Что построено в Беларуси за последние 15 лет?

Со строительства здания Дворца Республики в Минске началась большая застройка Беларуси. Вначале — это еще в 70-х гг. — родилась идея создания Дворца Республики. И только 20 лет спустя пошло дело. Прослывший долгостроем, в 1995 году распоряжением Президента замороженный объект превратился в оперативную стройку.

Теперь именно здесь проходят события самого высокого уровня.

К слову, участники 1-го Всебелорусского народного собрания не связывают свои воспоминания с этими стенами. Форум проходил еще во Дворце спорта. А вот 2-е Всебелорусское народное собрание в 2001 году провели уже в большом зале Дворца Республики.

Куда пойдет на четвертый народный форум, директор центра «Мать и дитя» знает точно. За последние годы здесь реанимировали пять лечебных корпусов, оснастили самым современным медоборудованием, которое теперь ставит на ноги мам с тяжелыми патологиями и дает вторую жизнь новорожденным.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Финансовые вливания, которые идут в систему здравоохранения, оправдывают себя. Продолжительность жизни увеличивается на несколько лет по сравнению с предыдущими годами, повышается рождаемость.

Курс на оздоровление медицины для больных как бальзам на душу. Более 20 крупнейших объектов функционируют по всей стране: санатории, межрайонные диспансеры, многопрофильные клиники. Причем у нас здоровье в прямом смысле за деньги не купишь. Самые дорогостоящие операции в мире в Беларуси делают бесплатно. А уровень такой, что еще и иностранцев лечим.

Ирина Хван-Харен, пациент Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека (Украина):

Уже и не представляем, как в другом месте лечиться. Здесь нам очень нравится. Вот в Москву ездили, там предлагали остаться, но мы сюда вернулись. Нам здесь лучше.

А лучше всего, конечно, не болеть. Потому не случайно государство взяло спринтерскую скорость в строительстве спортивных объектов. В Солигорске, к примеру, не обошлись одним ледовым дворцом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Жаврид, ведущий инженер холодильного оборудования спортивно-зрелищного комплекса (Солигорск):

Внедрены новые технологии, компьютерные технологии. У нас есть система воздухораспределения. Если сейчас на арене у нас +20, то в метре надо льдом — +10.

Существенную разницу в прибыли почувствовали и с развитием гостиничного бизнеса. За три года поток туристов увеличился в четыре раза. Деловая активность иностранных граждан выводит в плюс новые торговые пассажи и бизнес-центры. А это все ваши рабочие места и гарантированная зарплата.

Борис Крицкий, директор бизнес-центра «Столица»:

Когда мы построили этот комплекс пять лет назад, первоначальная численность была 7 человек. Сегодня численность работников предприятий — 386. Это выгодный бизнес — как для государства, так и для имиджа страны.

По сути, прибыльным агробизнесом стало и сельское хозяйство. А ведь вспомнить только, что кричали скептики: «Вспахиваете земли — себе же яму роете». Оказалось, сейчас мы еще и неплохо зарабатываем на своем хлебе. Собственным производством мяса и молока кормим и соседей, которые ныне близки к продовольственному кризису.

Сергей Кремко, председатель СПК имени Кремко (Гродненская область):

Проводится модернизация во всем сельскохозяйственном секторе: и в животноводстве, и в растениеводстве. За последние 10 лет с приходом в том числе и импортной техники, и новых технологий, хозяйство увеличило свои результаты.

В СПК имени Кремко, что на Гродненщине, на прибыль даже собственное телевидение позволяют. Да и стоит ли говорить, что программа «Возрождение села» за пару лет деревни превратила в города.

Жить хорошо стали и заводы. Для предприятия Могилевхимволокно закупать сырье в дальнем зарубежье оказалось выгоднее, чем у соседки России. Ударом по нашему карману введением пошлин на нефть просчитались сами. Потому как для нас многовекторное сотрудничество — это новые рынки и инвестпроекты.

Сергей Пузевич, генеральный директор предприятия:

Мы на постсоветском пространстве являемся крупнейшим потребителем параксилола и иммуноэтиленгликоля. Поэтому можно сказать, что Россия с введением пошлин начинает нас терять.

Не оказалось пусто и свято место. В Беларуси построено более 10 храмов.

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект»:

Но почему-то все забывают, что кроме таких уникальных объектов, как библиотека, «Минск-Арена», ТЦ «Столица», мы же еще выполняем громадную программу массового жилищного строительства. Причем не просто жилищного, а комплексного — с садами, школами, поликлиниками, дорогами. А мы это уже стали воспринимать как должное.

Все, что уже сейчас построено, — надежный фундамент нашего с вами будущего. Конечно же, эти деньги мы могли бы проесть на повышенные зарплаты, пенсии и стипендии. Но инвестиции не только окупаются, а еще и в прибыль работают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».