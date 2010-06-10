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Что показать туристу в Минске?

10 июня 2010 15:38
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На вопросы программы «Большой город» отвечает первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Алексей Мартынов.

- Я уверена, что Вас частенько просят провести экскурсии для людей из других городов. Что Вы хотите показать в первую очередь?

- Мы всё это знаем, всё это у всех на виду: историческое ядро города, зона, где была восстановлена ратуша, можно порадоваться тому, что уже там сделано, есть и масса интересных задумок, которые будут реализованы, я надеюсь, в ближайшее время. Это, естественно, наш проспект — проспект Независимости, послевоенная застройка, мы этим гордимся, гордимся нашими предтечами, которые формировали эту застройку, она высоко ценится на международном уровне. Это проспект Победителей — современная магистраль, современное дыхание города, с его спортивными комплексами, которые и дальше будут развиваться. Ну и, конечно, водно-зелёная парковая система — район Комсомольского озера, парки центральной части города — Купалы, Горького.

# общество

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