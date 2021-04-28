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Что откроют на территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье? Будет даже джаз-клуб

28 апреля 2021 14:35
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Новости Беларуси. Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что откроют на территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье? Будет даже джаз-клуб-1

Ремонт охватил 15 зданий. В эксплуатацию уже ввели три объекта – это 8,5 тысячи квадратных метров. В бывшем главном корпусе хлебозавода работает мини-пекарня. Подобная откроется и в соседнем здании. Еще в одном строении разместится медцентр и кафе белорусской кухни. В здании № 11 планируют открыть джаз-клуб. А в 12-м доме разместятся торгово-ремесленный пассаж и школа белорусских мастеров. Также сейчас разрабатывается концепция реконструкции квартала в границах улиц Обойная, Замковая и Освобождения.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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