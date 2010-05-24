Что объединяет футбольных болельщиков мира

Комментатор жодинских матчей Сергей Пузанкевич вспоминает лучшие годы своей футбольной молодости.

Сергей Пузанкевич, пресс-аташе ФК «Торпедо» (Жодино):

На противоположной стороне, где сейчас идет стройка, у нас была трибуна, которая вмещала пять тысяч зрителей.

Поле «Торпедо» моложе одноименной команды на семь лет. За это время отсюда исчезли цветущие липы и несколько раз менялся состав игроков.

Уже на первой минуте игры болельщики вовсю распевают песни. Обычно их посвящают любимому клубу, но есть речевки и в адрес чужой команды. Главное правило безопасности — соблюдать дистанцию. Отдельный сектор болельщиков, дальше — фанатский, затем — гостевой. А между — специальный состав милиции. Бывают и те, кто просто предпочитает места поближе к вратарской площадке, чтобы лучше видеть голы.

Главная дорога Жодино соединяет город с Борисовом. Такие близкие соседи — команды «БАТЭ» и «Торпедо» — но так по-разному настроены их группы болельщиков.

Юрий Беляев, директор спортивного бара-кафе:

Для команды «Торпедо» всегда характерен феномен: минимальный бюджет — максимальный результат.

Любовь к местной команде болельщик со стажем Юрий Беляев доказал делом — открыл спорт-кафе. Это главное в городе место встречи с тренерами и футболистами. Правда, больше напоминает музей. Здесь и одежда клиентов в рамочке под стеклом, и кубки на долгую память, и вымпелы в качестве чаевых. Много подарков от ирландцев — за гостеприимство и белорусское пиво. Но дороже всех — мяч с автографами футболистов.

Повтор матчей торпедовские болельщики смотрят по телевизору. А на выезде никогда не расстаются с командой. Среди болельщиков врачи, академики, кочегары и даже ди-джей. Говорят, в Жодино самые верные и преданные болельщики.

Футбольный бес поселился в теле Натальи Шелкуненко во время чемпионата мира во Франции. А когда в воротах сборной Италии увидела Джанлуиджи Буфона, поняла, что не мыслит жизнь без «Ювентуса».

Теплые футбольные байки на зиму и легкие майки на лето напоминают ей о последнем матче сезона «Ювентус»-«Парма». Привезла из Турина. Кроме бесчисленных сувениров, мемуары Зидана, правила игры в футбол, самоучитель итальянского и конфета болельщика.

Среди болельщиков в Польше много спортсменов, в Англии — модников. Денег на билет не жалеют, поэтому международные матчи позволяют странам-организаторам ускорить темпы развития национальной экономики.

Фанатское движение в Беларуси пока не слишком масштабно. Тем не менее, это полноценная субкультура, которая определяет стиль жизни целого поколения. Правоохранители часто сравнивают фанатов с хулиганами. Но психологи утверждают: активное поведение на трибунах благотворно сказывается на здоровье. Другое дело — болельщики. Они менее эмоциональны и чаще стесняются. Но про тех и других говорят одинаково: поддержка трибун — это двенадцатый игрок на поле.

Предметы спортивной поддержки продают специализированные магазины. А в несезон даже со скидкой. Например, стоимость ручки с логотипом команды стоит всего одну тысячу рублей. Дороже всего куртки. А реже привозят носки. В последний раз разобрали болельщики из Солигорска.

В гостях у футболиста команды клуба болельщиков БАТЭ мы обнаружили коллекцию шарфов — от мала до велика — разные, но некоторые с одинаковыми названиями. Например, киевский «Арсенал» и лондонский«Арсенал». Этот шарф из Германии привез любимый игрок Виталий Родионов, а этот в Греции купил сам.

Футбол — половина жизни болельщика Владимира. В доме даже имеется мегафон. Устройство выполняет сразу две функции: поддерживает команду и помогает организовывать болельщиков. В общепринятых правилах сказано: если последние набедокурят, футбольный клуб будет нести ответственность.

В финале кубка Беларуси БАТЭ участвует не впервой. Еще бы, когда такая группа поддержки! Разрешенные барабанщики вслед за командой проехали по всей Европе. А при случае сами могут сменить барабаны на мяч.

Во время игры группа барабанщиков занимает 30 мест на первых рядах. Впереди большой барабан, сзади маленькие, а труба находится выше всех. В ход идут даже трещотки. И так уже девять лет подряд они задают тон и помогают команде добиваться успеха.

Андрей Авдеев, Алексей Юнаш, Андрей Новгородцев, Сергей Курков и Николай Сенчило, телекомпания СТВ.