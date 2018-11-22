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Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

22 ноября 2018 21:36
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Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ-1

Работу таких площадок в учебных заведениях запустили в 2018 году. Это весьма удобный дискуссионный формат общения с подрастающим поколением на важные и резонансные темы, которые волнуют общество.

Подробности в видеоматериале Анастасии Дехтяр.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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