Что обсуждали на встречах в рамках программы «Школа активного гражданина»? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Школа активного гражданина» 22 ноября собрала тысячи молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу таких площадок в учебных заведениях запустили в 2018 году. Это весьма удобный дискуссионный формат общения с подрастающим поколением на важные и резонансные темы, которые волнуют общество.