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Что нужно знать перед тем, как снимать квартиру? Краткая инструкция от адвоката

18 июня 2026 10:12
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Что нужно знать перед тем, как снимать квартиру? Краткая инструкция от адвоката -1

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Актуальным становится вопрос, как правильно и законно снять квартиру в аренду. Этот вопрос актуален не только для нанимателя, но и для квартиросъемщика. В первую очередь, когда вы заключаете договор, а заключение договора в данном случае, я полагаю, является необходимым, вы должны проверить все документы, которые имеются у собственника квартиры. В первую очередь, вы должны проверить свидетельство о государственной регистрации, также вы должны проверить документы касаемо оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Договор заключается в расчетно-справочном центре. Если вы обращаетесь в расчетно-справочный центр, то сотрудники указанного учреждения проверяют все документы, которые имеются у собственника и необходимы для заключения договора. 

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# Закон

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