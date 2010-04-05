Что нужно знать перед поездкой за границу

5 апреля во всех странах-участницах Шенгенского соглашения, вступил в силу Новый Визовый кодекс ЕС. Некоторые изменения коснуться и белорусов. К примеру, отказ в выдаче выездного штампа теперь обязаны будут мотивировать, а Шенген и вовсе не поставят, если возраст паспорта превысит десять лет.

Она еще не добиралась до посольства, но уже пришла. К выводу. Новый визовый кодекс карту предвыездных действий разыграет в ее пользу. Эмилия помнит, как ее подруге отказали в выдаче визы без объяснения причин. А потому для нее главный аргумент «за» в том, что просто так теперь никто не сможет быть «против».

Помимо необходимости обосновывать отказ в выдаче визы, у посольств прибавится в буквальном смысле ручной работы. Новшеством станет обязательный сбор отпечатков пальцев. Эти данные будут хранить 59 месяцев, но сегодня подобную информацию заносят в базу данных единичных диппредставительств. У остальных пока попросту нет нужного технического оснащения.

Еще одним важным нюансом станет широта биографии Вашего паспорта. Документу в синей обложке должно быть не больше десяти лет. Вот, к примеру, с одним можно хоть сейчас выдвигаться в сторону посольства Франции или, скажем, Италии. Выдан в 2003-м. Зато другим, путь и в посольство, и в Старый свет, может быть заказан как минимум до нового паспорта.

Одной из главных причин, по которой вам откажут в визе ну почти на 100 процентов будет нехватка чистых страниц для виз. В паспорте их должно быть не менее двух. Кроме того, после выезда из государства-члена ЕС главный документ должен быть действителен еще не меньше трех месяцев. И все же система, которая держится на стольких новых винтиках, при детальной разборке оказывается закрученной по белой схеме.

Новые нормы расширят и список выездных, которым за визу платить не придется вовсе. Это молодые люди до 25, которые собираются за рубеж на научные, спортивные и культурные мероприятия. А детям от 6 до 12 лет пропуск в Шенген-зону отныне обойдется в 35 евро. Но если после всех перипетий «добро» на выездной штамп вам все-таки не дадут, консульский сбор даже по новым правилам возвращать никто не будет.

Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.