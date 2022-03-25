Что нужно сделать белорусам, чтобы коронавирус стал как обычный грипп? Узнали у реаниматолога
Новости Беларуси. Жодинская городская больница возвращается к привычному ритму работы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. На пике пандемии перепрофилировались под ковидные 300 коек и 6 отделений. Пик волны омикрона пройден и можно увеличивать количество плановых пациентов. За время борьбы с инфекцией реанимация оснастилась дополнительными аппаратами ИВЛ. Сейчас их даже больше, чем коек. А врачи в режиме авральной работы стали еще закаленнее в профессиональном плане.
Яна Шипко, корреспондент:
Виталий Анатольевич, как сейчас работает реанимация, учитывая, что только-только после очередной волны ковида перестраиваетесь вновь на привычный режим работы?
Виталий Инфарович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Жодинской центральной городской больницы:
В течение двух лет мы работали напряженно с учетом того, что ковид, конечно, был тяжелый. И первое время было очень тяжело. Потом мы как-то это все, и схемы, и лечение, наладили. Большая очень помощь нам была с области, с Минздрава. И мы потихоньку втянулись. И теперь, в течение уже двух лет, мы четко знаем, как лечить его, аппараты ИВЛ как использовать, режимы искусственной вентиляции, схемы лечения. И это уже как-то помогло нам с этим справиться. В итоге потихоньку ковид отступает, и мы возвращаемся на те рельсы, на которых должны оказывать помощь. Реанимация у нас на 12 коек, и сейчас мы вот буквально закрываем ковидную реанимацию и будем оказывать помощь, которую мы должны оказывать в нековидном былом состоянии. Это и операционная, это послеоперационные пациенты, это просто тяжелые пациенты, которые где-то хронические, где-то декомпенсация хронических пациентов, где не хватало времени нам на эти медицинские услуги. Поэтому я считаю, что мы справились. Мы хорошо справились. В этом помощь была оказана и в аппаратуре. Мы получили хорошие аппараты искусственной вентиляции легких, мы получили дозаторы в большом количестве, мы получили все расходные материалы. Я уже не говорю, что мы были защищены.
Яна Шипко:
Несмотря на то, что вроде спала волна очередная, остаются у вас пациенты, в том числе и с последствиями, которые еще в реанимации нуждаются.
Виталий Инфарович:
Да, остаются эти последствия, последствия ковидной инфекции, эти все пациенты, которых нам удалось вытащить из ковида, из этой инфекции. Но осложнения есть – я не буду называть их, это уже специальные термины, специальные заболевания, какие-то осложнения. И они отдаленные, но они есть. Поэтому я призываю всех, призываю население – прививайтесь. Ковид никуда не отступил, он есть и будет. И будет с нами эта инфекция надолго. И в наших силах, чтобы она превратились в обычный грипп. А для этого надо прививаться. Я сам уже три раза привился, поэтому всем советую. И поверьте, в реанимации у нас единичные случаи привитых пациентов. И практически ни один из них не умер. Поэтому прививка спасает.
От коронавирусной инфекции страдали и пациенты, которым приходилось откладывать плановые операции. Во время волны омикрона менять обычный режим работы хирургическому отделению необходимости не было. Поэтому очереди на операции практически нет. Хотя за помощью сюда обращаются не только местные пациенты.
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