Что нужно сделать белорусам, чтобы коронавирус стал как обычный грипп? Узнали у реаниматолога

Новости Беларуси. Жодинская городская больница возвращается к привычному ритму работы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. На пике пандемии перепрофилировались под ковидные 300 коек и 6 отделений. Пик волны омикрона пройден и можно увеличивать количество плановых пациентов. За время борьбы с инфекцией реанимация оснастилась дополнительными аппаратами ИВЛ. Сейчас их даже больше, чем коек. А врачи в режиме авральной работы стали еще закаленнее в профессиональном плане. Яна Шипко, корреспондент:

Виталий Анатольевич, как сейчас работает реанимация, учитывая, что только-только после очередной волны ковида перестраиваетесь вновь на привычный режим работы?

Виталий Инфарович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Жодинской центральной городской больницы:

В течение двух лет мы работали напряженно с учетом того, что ковид, конечно, был тяжелый. И первое время было очень тяжело. Потом мы как-то это все, и схемы, и лечение, наладили. Большая очень помощь нам была с области, с Минздрава. И мы потихоньку втянулись. И теперь, в течение уже двух лет, мы четко знаем, как лечить его, аппараты ИВЛ как использовать, режимы искусственной вентиляции, схемы лечения. И это уже как-то помогло нам с этим справиться. В итоге потихоньку ковид отступает, и мы возвращаемся на те рельсы, на которых должны оказывать помощь. Реанимация у нас на 12 коек, и сейчас мы вот буквально закрываем ковидную реанимацию и будем оказывать помощь, которую мы должны оказывать в нековидном былом состоянии. Это и операционная, это послеоперационные пациенты, это просто тяжелые пациенты, которые где-то хронические, где-то декомпенсация хронических пациентов, где не хватало времени нам на эти медицинские услуги. Поэтому я считаю, что мы справились. Мы хорошо справились. В этом помощь была оказана и в аппаратуре. Мы получили хорошие аппараты искусственной вентиляции легких, мы получили дозаторы в большом количестве, мы получили все расходные материалы. Я уже не говорю, что мы были защищены.