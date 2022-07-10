Что нужно делать на Петров день и как узнать, когда наступит зима? Народные приметы ближайшей недели

К гадалке не ходи. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! 11 июля – Крапивное заговенье. В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать, веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение Петров крест и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу, рассказали в программе «Плюс-минус». Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году.

12 июля – Петров день, день Петра и Павла. В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что в день Петра и Павла солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

13 июля – Двенадцать апостолов. На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: на Петра овес до половины дорос.

14 июля – летние Кузьминки. На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли – мы на покос пошли». 15 июля – Берегиня. В этот день на Руси чествовали Берегиню – великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.