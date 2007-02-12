Что нужно, чтобы поступить в медицинский?

Белорусский государственный медуниверситет провел День открытых дверей. Будущие абитуриенты смогли получить информацию о медико-профилактическом и педиатрическом факультетах.

В последующие три воскресенья их ждут на других факультетах вуза. Главный вопрос - предстоящая вступительная компания.

Быть педиатром или врачом-гигиенистом - свой выбор большинство абитуриентов делают заранее, говорят в приемной комиссии. Между тем, зачисляют в главный медвуз страны по результатам централизованного тестирования. С какими баллами в сертификате придут абитуриенты-2007, преподаватели пока не прогнозируют. Между тем, самые подготовленные выпускники школ в прошлом году выбирали лечебный и стоматологический факультеты.

Абитуриенты будут подавать документы только в июле, а рассказать им о вузе решили уже сейчас. Первый день открытых дверей прошел на медико-профилактическом и педиатрическом факультетах. 18 февраля будущих абитуриентов ждут на лечебном. Традиционный вопрос "Что нужно для поступления?" дополняется информацией о конкурентной борьбе за место в аудитории. В прошлом году на первый курс зачислили более 700 бюджетников. В этом их будет примерно столько же.



Этот университет - один из четырех медвузов республики. Учиться на врача в столицу едет все больше сельской молодежи. В прошлом году только на стоматологический факультет было зачислено более 30% таких студентов. Руководство вуза это только приветствует. Дескать, медицинское обслуживание на селе должно быть не хуже, чем в городе.