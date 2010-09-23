Что нельзя снимать на фото и видео на Комаровском рынке

«Третий лишний» – так покупатели назвали установленный при входе на рынок знак. Мол, какие могут быть секреты? Все ж свои!

Посетитель рынка:

– Мне интересно, почему съемка запрещена? Я прошлась, я покупательница, но я никаких беспорядков не увидела там.

О том, что, когда и как может попасть в объектив теле- и фотокамер, мы выяснили у администрации центрального рынка столицы.

Андрей Латышев, заместитель начальника службы организации рыночной торговли:

– Посетители могут произвести кино- и видеосъемку в своих личных целях, архитектурные особенности рынка и прочее, но снимать человека, который здесь работает, его товар ценники, продукцию, можно только с его согласия.