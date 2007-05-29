Что нам стоит дом построить. Из пластиковых бутылок

В Могилёве изобретён новый способ утилизации пластиковых бутылок. При наличии фантазии и умения использованная тара может стать и элементом декора. С помощью пластика один из домов областного центра изменился до неузнаваемости.

Из обычных пластиковых бутылок - создать настоящее произведение искусства. Такое под силу немногим. Могилевчанин Евгений Корнеев это заявление оспаривает. Главное, считает он - смелость фантазии, усидчивость и немного практики. Потом и рука набивается, и глаз, как алмаз.

Начиналась ПЭТ-эпопея 7 лет назад с обычной теплицы. Евгений Корнеев мастерил ее тоже из пластиковых бутылок. Однако материала осталось в избытке. К тому же глаз художника приметил в ПЭТ-сырье не только практическую сторону, но и эстетическую.

Вслед за домом появились пластиковые беседка, клумбы, вазоны,

качели, мостик через пруд. В общем, участок превратился в настоящий шедевр. Сколько на него ушло бутылок Евгений уже даже не считает. Запомнил только, что для крыши понадобилось около трёх тысяч. Затраченных сил не жалко - старания мастера оценили не только члены семьи, но и прохожие. Они часто задерживаются возле чудо-дома.

Необычный участок интересен не только прохожим. Иногда туда заходят даже прихожане. Домик Евгения расположен недалеко от православного храма. Так что некоторые прихожане иногда принимают его за молебный. Часто стучаться, мол, можно зайти свечку поставить или помолиться. На таких людей Евгений Романович не сердится. Наоборот, еще и проводит к храму. А по дороге расскажет о новых своих художественных задумках. Их у него ещё много.