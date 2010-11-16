Что надевать женщине, начиная с 35 лет: советы имиджмейкера

Поскольку женщины наиболее чувствительны к возрастным изменениям, возникает вопрос о точке отсчета — когда наступает время наиболее продуманного отношения к своему внешнему облику. По словам Кристиана Диора, «женщина не научится хорошо одеваться, пока ей не исполнится 35». Об этом пишет газета «Вечерний Минск».

Считается, что возраст 35-45 лет — это время сложившейся личности, соединения богатого жизненного опыта и интеллекта. Женщина этого возраста загадочна, женское обаяние на пике, она более терпима, уравновешена, сконцентрирована на своем внутреннем мире. Вызывает доверие и позволяет себя баловать без комплекса вины, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

Основные рекомендации:

избегать стиля маленькой девочки, отход от уличной молодежной моды;

тщательный уход за кожей;

изысканная качественная обувь;

эксперименты с внешностью закончены;

рационально и продуманно комплектовать гардероб;

соблюдать баланс «работа — дом» (иметь свое свободное время).

В стиле уместны женственность, изысканность и продуманные детали. Из цветов стоит отдать предпочтение мягким контрастам и богатым сложным цветам. Главный акцент делается на красивый цвет лица, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

Дамы 45-55 лет обладают эффектностью округлившихся форм, изысканной продуманностью элегантности. Важно внешнее благородство и достоинство.

Основные рекомендации:

цвет волос варьировать в сторону осветления, седые волосы — предмет повышенного внимания;

тщательность в подборе цветовой гаммы;

отдать предпочтение короткой или слегка удлиненной стрижке;

дорогая удобная обувь, каблук устойчивый;

формирование гардероба с элементами классики;

не рекомендуется фольклорный и романтический стиль;

уход за телом, расслабляющие процедуры.

Стиль одежды — классический с элементами женственности. В макияже делается акцент на легкость и мягкость. Из украшений предпочтение стоит отдать драгоценным камням и самоцветам среднего размера, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

В 55-65 лет наступает королевский возраст. Как только женщина подбирает подходящие цвета, макияж, прическу и одежду, она выглядит и чувствует себя моложе, становится более уверенной в себе и хочет получать удовольствие от жизни. Подтянутость, свежесть и энергия возвращаются.

Основные рекомендации:

исключить излишний консерватизм;

следить за тенденциями в моде, умеренно добавляя к своему стилю;

не замыкаться на домашних и дачных делах;

выглядеть и одеваться, как в 45 лет;

создавать для себя жизнерадостную атмосферу;

разбавить просмотр сериалов культурной жизнью.

Стиль остается классический с элементами женственности. Важно отказаться от темных цветов, особенно возле лица. Палитра становится на тон светлее. Теперь нет места тонким и чересчур изящным украшениям, королевский возраст требует соответствующего оформления — крупных и выразительных форм, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

65-75 лет — время мудрости, предупредительности, взвешенности и спокойствия духа. Чтобы хорошо чувствовать себя в этом возрастном промежутке, нужно понять, что для вас по-прежнему важно, а что уже можно оставить позади.

Основные рекомендации:

умеренный каблук в качественной обуви;

элегантная манера одеваться;

исключить ширпотреб и заношенные вещи;

использование разумного романтизма;

удобство, комфорт, качество ткани в одежде;

трикотаж черного и темно-коричневого цвета исключить;

стремиться к образу женщины без возраста.

Стиль — классический с хорошим индивидуальным кроем, поскольку требуется коррекция сутулости. В костюме лучше использовать максимально светлые оттенки палитры и полностью избегать черного цвета. В украшениях должна чувствоваться авторская или ручная работа, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

Автор: Татьяна КАНЦЕРОВА, имиджмейкер, колорист, тренер по имиджу и стилю, член российской лиги профессиональных имиджмейкеров Personal Shopping.