Что надевать женщине, начиная с 35 лет: советы имиджмейкера

Считается, что возраст 35-45 лет — это время сложившейся личности, соединения богатого жизненного опыта и интеллекта. Женщина этого возраста загадочна, женское обаяние на пике, она более терпима, уравновешена, сконцентрирована на своем внутреннем мире. Вызывает доверие и позволяет себя баловать без комплекса вины, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
Основные рекомендации:
избегать стиля маленькой девочки, отход от уличной молодежной моды;
тщательный уход за кожей;
изысканная качественная обувь;
эксперименты с внешностью закончены;
рационально и продуманно комплектовать гардероб;
соблюдать баланс «работа — дом» (иметь свое свободное время).
В стиле уместны женственность, изысканность и продуманные детали. Из цветов стоит отдать предпочтение мягким контрастам и богатым сложным цветам. Главный акцент делается на красивый цвет лица, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
Дамы 45-55 лет обладают эффектностью округлившихся форм, изысканной продуманностью элегантности. Важно внешнее благородство и достоинство.
Основные рекомендации:
цвет волос варьировать в сторону осветления, седые волосы — предмет повышенного внимания;
тщательность в подборе цветовой гаммы;
отдать предпочтение короткой или слегка удлиненной стрижке;
дорогая удобная обувь, каблук устойчивый;
формирование гардероба с элементами классики;
не рекомендуется фольклорный и романтический стиль;
уход за телом, расслабляющие процедуры.
Стиль одежды — классический с элементами женственности. В макияже делается акцент на легкость и мягкость. Из украшений предпочтение стоит отдать драгоценным камням и самоцветам среднего размера, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
В 55-65 лет наступает королевский возраст. Как только женщина подбирает подходящие цвета, макияж, прическу и одежду, она выглядит и чувствует себя моложе, становится более уверенной в себе и хочет получать удовольствие от жизни. Подтянутость, свежесть и энергия возвращаются.
Основные рекомендации:
исключить излишний консерватизм;
следить за тенденциями в моде, умеренно добавляя к своему стилю;
не замыкаться на домашних и дачных делах;
выглядеть и одеваться, как в 45 лет;
создавать для себя жизнерадостную атмосферу;
разбавить просмотр сериалов культурной жизнью.
Стиль остается классический с элементами женственности. Важно отказаться от темных цветов, особенно возле лица. Палитра становится на тон светлее. Теперь нет места тонким и чересчур изящным украшениям, королевский возраст требует соответствующего оформления — крупных и выразительных форм, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
65-75 лет — время мудрости, предупредительности, взвешенности и спокойствия духа. Чтобы хорошо чувствовать себя в этом возрастном промежутке, нужно понять, что для вас по-прежнему важно, а что уже можно оставить позади.
Основные рекомендации:
умеренный каблук в качественной обуви;
элегантная манера одеваться;
исключить ширпотреб и заношенные вещи;
использование разумного романтизма;
удобство, комфорт, качество ткани в одежде;
трикотаж черного и темно-коричневого цвета исключить;
стремиться к образу женщины без возраста.
Стиль — классический с хорошим индивидуальным кроем, поскольку требуется коррекция сутулости. В костюме лучше использовать максимально светлые оттенки палитры и полностью избегать черного цвета. В украшениях должна чувствоваться авторская или ручная работа, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».
Автор: Татьяна КАНЦЕРОВА, имиджмейкер, колорист, тренер по имиджу и стилю, член российской лиги профессиональных имиджмейкеров Personal Shopping.