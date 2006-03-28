Что мы пьем, и как мы дышим

Эти вопросы задает себе каждый, а вот отвечают на них белорусские ученые, причем не на словах, а на деле.Специальные приборы - спирометр и тест на качество вина и сока, разработанные нашими светилами признали не только в Беларуси, но и за ее пределами. Новинки по высшему разряду оценивались на инновационных салонах в России. Пока этого чудного мини-агрегата в розничной продаже нет - предположительно, на прилавках магазинов он появится в конце этого года, но уже сейчас можно сказать, что спрос на винный тест будет не малый. Ведь правду говорят: уж лучше голодать, чем что попало есть...