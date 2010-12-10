Что купить иностранцу в Беларуси к Новому году?

На вопросы ведущей отвечает начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Андрей Новиков.

Андрей Новиков:

Среди иностранцев зимой очень популярны валенки и шапки-ушанки. Еще 5-6 лет назад валенки представляли собой скучный, никому не нужный продукт — одного вида и цвета. Сейчас валенки очень востребованы, поскольку производитель начал ориентироваться на покупателя. Сегодня валенки можно купить как с прорезиненной подошвой, так и без нее, белого и коричнего цветов, с любым видом декора.

Кроме валенок и шапок-ушанок, популярностью также пользуется такой исторический для славянских народов продукт, как водка.

Хорошим спросом у гостей Беларуси пользуется сувенирная продукция, которую изготавливают наши фабрики художественных изделий — это продукция из соломки, льноволокна. Востребованы также изделия из льноволокна повседневного обихода.

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, рассказал о наиболее популярных среди иностранцев белорусских товарах, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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