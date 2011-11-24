Что конфискуют у Беляцкого?

Новости Беларуси, Минск. Руководитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» приговорен к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Беляцкий признан виновным в причинении ущерба в особо крупном размере и будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

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В сумме — больше 200 тысяч. А всего было более полумиллиона. За четыре года такие деньги прошла через банковские счета Александра Беляцкого. Счета были зарегистрированы в Польше и Литве. Беляцкий живет в Беларуси. А значит, является налоговым резидентом Республики, который не заплатил с этих денег в госказну 350 миллионов рублей подоходного налога. Цепочка сегодня подошла к логическому завершению. Приговор — 4,5 года заключения.

Только в 2011 году было заведено три аналогичных уголовных дела. Так что, схема получения дополнительного дохода таким образом далеко не нова. И этот судебный процесс о неуплате налогов в особо крупном размере, возможно, не стал бы настолько громким. Да только сторона защиты выбрала самый резонансный способ обороны и назвала обвинение политически мотивированным. Способ проверенный, чтобы поднять шум, но делу он не помог. Ведь с другой стороны есть аргументы прокурора — сведения, предоставленные Минюстом Литвы и Генпрокуратурой Польши. В рамках стандартной правовой процедуры международной помощи.

В начале лета белорусы запросили у литовских банков информацию о четырёх сотнях соотечественников, имеющих там личные счета. В ответ нашей стороной была предоставлена аналогичная информация о пяти сотнях литовцев. Здесь и выяснилось, что финансовая кормушка незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра оформлена на физлицо. Лично руководителя Беляцкого. Почему — вопрос риторический.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

У нас есть много организаций, которые занимаются благотворительностью, но все равно там все четко и прозрачно. Потому что если это благотворительная организация и к ней поступают благотворительные взносы, а потом осели в карманах этих учредителей этого благотворительного — это, извините, уже совсем другое. Это уже и есть криминал. Так и здесь: деньги поступили на вкладной счет человека — Беляцкий это, Иванов или Петров — они поступили на твой счет. Куда он уже их расходовал — он мог их раздать нищим в Прибалтике, мог потратить ещё куда-то. Он потратил на какие-то другие цели, он которых он якобы говорит, хотя ничем это не подтверждается.

Зато нашли подтверждение другие факты. Деньги пошли на ремонт двух двух квартир в Минске и дачи в Ракове. Здесь же — земельный участок. По спецзаказу сделана мебель и обустроена кухня. Нюансы элитной планировки этих квадратных метров сейчас можно без труда найти в интернете. А еще на спонсорские деньги, оказывается, можно регулярно выезжать на отдых за рубеж. Самостоятельно или с семьей. Купить очень даже неплохую машину. Подробные отчеты о расходах западных спонсоров, видимо, мало интересовали. Так что вся недвижимость просто был оформлена на жену. Которая, по стечению обстоятельств, работала в правозащитном центре бухгалтером. И, наверное, совсем не случайно до сих пор живет под девичьей фамилией. Причин для вопросов у налоговой службы, а чуть позже — у следствия — предостаточно.

Оценкой качества правозащитной деятельности этого человека будут заниматься сами спонсоры. Если захотят. А если учесть то, что доступ к деньгам имел только сам Беляцкий и его ближнее окружение, повод для вопросов появляется и у его подчиненных. В итоге Беляцкому все-таки придется заплатить налоги. По решению суда он обязан возместить в доход государства более 700 миллионов рублей. Как отметил судья, вина Беляцкого полностью доказана. А факт сокрытия доходов и их умышленного занижения сомнений не вызывает.

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То, что работа европейских столиц и Вашингтона по спонсированию дестабилизирующих структур в Минске и окрестностях не выглядит случайной и уже давно — уже давно ясно и многим. Однако, письмо из Швеции, в котором подробно рассказывается об одной из таких финансовых схем, даже на этом фоне — неприятное открытие. Ведь, помимо прочего, из него становится не только понятно, что в работе по незаконной переправке в Беларусь средств задействованы и отдельные иностранные организации, и официальные дипломатические круги Запада. Также видно, что этот канал, как звено цепи, — далеко не единственный.

Из документа о вопросах финансирования различных белорусских неофициальных структур и отдельных лиц:

«Я могу только повторить, мы горячо приветствуем [ваши попытки] получить средства и от любых других доноров, которые желают работать в соответствии с целями [нашего белорусского] проекта и увеличивать его бюджет. Я могу также посоветовать, лучший способ добиться этого — использовать все существующие механизмы, ранее уже доказавшие свою эффективность...»

Очевидно, что к «существующим механизмам, ранее уже доказавшим свою эффективность» следует в первую очередь отнести американский — небескорыстный и небезопасный — донорский центр. Только 15 ноября представитель Национального фонда поддержки демократии призвал конгресс США не сокращать финансирование деятельности «гражданского общества Беларуси». Впрочем, о сокращениях, похоже, речи и так не шло. 6 июля 2011 года конгресс принял очередной Акт о демократии и правах человека в Беларуси. Исходя из него, помимо известных инициатив и некой гуманитарной помощи, проплачивать американцы собираются, кстати, и очень отдельные СМИ.

«Акт о демократии и правах человека в Беларуси — 2011». Цитата по источнику Информационный интернет-ресурс «Голос Америки» (www.voanews.com):

«Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать радио, телевизионное и интернет-вещание народу Беларуси... через Радио «Свободная Европа»\Радио «Свобода», «Голос Америки», «Европейское радио для Беларуси» и «Белсат»».

Незадолго до выступления в конгрессе США — 12 ноября — все тот же Национальный фонд поддержки демократии совместно с несколькими другими фондами решил возобновить и финансирование молодежных оппозиционных организаций Беларуси на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассматривать такого рода помощь можно рассматривать лишь как прямые попытки Запада подорвать белорусскую государственность. Неслучайны сейчас удовлетворённые комментарии проблем в нашей экономике. И это звенья одной цепи. Отсюда цель получающих иностранное финансирование оппозиционеров: чем хуже для граждан страны, тем лучше.