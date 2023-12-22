Что изменилось в ФАПах после жёсткого совещания у Лукашенко? Показываем развитие медицины на селе

Обновление системы здравоохранения шагает широким фронтом. Медучреждениям повсеместно прописана модернизация и информатизация, но такая перепрошивка явно буксует на селе. Именно на это первичное звено поступало больше всего нареканий со стороны людей в последнее время, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Сигналы дошли и до Президента. Для изучения фактов создана специальная независимая рабочая группа. Не цифры в отчетах, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь – вот главный критерий эффективности системы здравоохранения, напомнит Президент правительству.

«Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении – подробности здесь.

ФАПы и амбулатории сегодня активно ремонтируют по всей стране. Большинство из них уже заметно преобразились. Не только визуал, но и начинка во многом упростили работу фельдшеров.