Что изменилось в ФАПах после жёсткого совещания у Лукашенко? Показываем развитие медицины на селе
Обновление системы здравоохранения шагает широким фронтом. Медучреждениям повсеместно прописана модернизация и информатизация, но такая перепрошивка явно буксует на селе. Именно на это первичное звено поступало больше всего нареканий со стороны людей в последнее время, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Сигналы дошли и до Президента. Для изучения фактов создана специальная независимая рабочая группа. Не цифры в отчетах, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь – вот главный критерий эффективности системы здравоохранения, напомнит Президент правительству.
«Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении – подробности здесь.
ФАПы и амбулатории сегодня активно ремонтируют по всей стране. Большинство из них уже заметно преобразились. Не только визуал, но и начинка во многом упростили работу фельдшеров.
Людмила Васковская, заведующая Купельским ФАПом:
Воду холодную приносили из дома, туалет на улице – такие условия у нас были. Мы с завистью посматривали на больницы, как у них было уютно, тепло, как им было комфортно работать. В последнее время у нас произошли новшества: появилась горячая вода. Туалет. Вообще у нас обновили территорию, дорожку сделали. Привезли кардиограф. У нас кардинальные изменения во внешности ФАПа.
Забота о людях, независимо от прописки – политика государства. Медуслуги с доставкой на дом – пилотный проект здравоохранения. Машина оснащена современным оборудованием. С пациентом сразу работает команда медиков. Лаборатория, электрокардиограмма и еще десяток важных исследований. Это не скорая помощь и даже не ФАП, а целая поликлиника на колесах, цель которой – 100%-ный охват сельского населения профилактическим осмотром, независимо от адреса.
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