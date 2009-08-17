Что иностранных студентов привлекает в Беларуси

С каждым годом в Беларусь увеличивается приток иностранных абитуриентов. Еще 10 лет назад их количество едва дотягивало до 3 тысяч. Сегодня в лекторских аудиториях наших ВУЗов их будет около 9 тысяч.

Приток иностранных студентов в Беларусь – увеличивается с каждым годом. Первые в рейтинге – Медуниверситет и БГУ. Расширяется и география абитуриентов – по последним данным нашим вузам отдают предпочтение около 70 стран мира.

Иранский гражданин Омид Джовэйни – в двух шагах от белорусского диплома. Сейчас на пятом курсе. Прежде чем выбрать страну для обучения, не раз посоветовался с теми земляками, кто учится врачевать в других точках мира.

- Книги нам бесплатно дают, общежитие нам дают, и материалы для работы нам дают. Стоматологические материалы – одни из самых драгоценных и нам это бесплатно предоставляют, - рассказал СТВ Омид Джовэйни, студент Белорусского государственного университета (Иран).

Медуниверситет – самый лакомый ВУЗ для зарубежных абитуриентов. Четверть из них ежегодно отдают предпочтение именно ему. Обучение здесь максимально адаптировано под зарубежного студента, недавно появился даже спецкурс по изучению тропических болезней, которых в Беларуси нет. Но в той же Нигерии они могут разрастись в эпидемию.

