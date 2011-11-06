Что и от кого скрывал руководитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Александр Беляцкий

Новости Беларуси, Минск. В Минске начался судебный процесс над Александром Беляцким, который обвиняется в умышленном сокрытии и неуплате налогов.

Получая деньги на банковские счета в Литве и Польше, Беляцкий не вносил их в налоговую декларацию. Такая забывчивость стоила государству весьма крупной суммы – более 350 миллионов рублей. Причем, внакладе остался не только бюджет. За счет иностранных грантодателей, которые, видимо, рассчитывали на другие дивиденды, Беляцкий оказался щедрым мужем, отцом и просто нежадным человеком.

Хватило и на ремонт двух квартир в Минске, и на дачу в окрестностях столицы, и на автомобиль, и на туры по дорогим развлекательным заведениям.

План-схемы двух шикарных минских квартир господина Беляцкого сейчас легко можно найти в Интернете. Так же как и счета-фактуры, по которым на не менее скромный, чем сами квартиры, ремонт только за последние годы ушло порядка 60 тысяч долларов. А ведь есть еще дача под Раковом, земельные участки, очень даже хорошая машина и ежемесячные выезды за границу в одиночестве или с семьей.

По некоему случайному стечению обстоятельств все, что можно официально оформить, оформлено не на самого главу правозащитного центра, а на его жену. Которая, судя по всему, так же случайно живет под своей девичьей фамилией. И так же случайно работает в правозащитном центре своего мужа главным бухгалтером.

При этом обвиняемый Беляцкий официально в Беларуси нигде не работает уже не год и не пять. Откуда у безработного деньги на такую красивую жизнь и почему он в отличие от всех остальных не должен платить налоги в казну – вопросы резонные.

Прокурор расскажет: декларацию о доходах за 2007 Беляцкий не предоставил вовсе. А в последующие три года просто не внес туда средства, полученные в качестве личного дохода от нерезидентов Беларуси.

Позиция Беляцкого проста – деньги не мои, и не доход это вовсе. А предназначены они для работы правозащитного центра. Вот только здесь самая большая загвоздка. Деньги то эти лежали у Беляцкого на личных счетах и совсем не в Беларуси.

В начале лета белорусы запросили у литовских банков информацию о четырех сотнях соотечественников, имеющих там личные счета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ответ белорусской стороной была предоставлена аналогичная информация о пяти сотнях литовцев. Стандартная, в общем то, правовая процедура.

Тогда то и выяснилось, что на личных счетах главы одного белорусского правозащитного центра в период с 2007 по 2010 оказалось более 560 тысяч евро. И, по идее, с этих денег государство должно было бы получить 350 миллионов рублей налогов. Но отчитываться об этих деньгах господин Беляцкий почему то не стал. Уверяя: так как его центр в Беларуси зарегистрирован не был, счета были открыты в Литве и Варшаве. Вот только почему счета эти были оформлены на физлицо, то есть на Беляцкого, а не на сам центр, пояснить не могут даже соратники обвиняемого.

Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинского комитета:

Беляцкий был просто вынужден для того, чтобы выполнять ту функцию, которую выполняла «Весна», прибегать к такой схеме, когда деньги должны были храниться на личных счетах за рубежом.

Вопросы, которые явно так неудобны друзьям Беляцкого и ему самому и которые неизбежно возникают после таких комментариев, задавали себе сначала следователи, а сейчас задают и простые пользователи Интернета. Слишком уж очевидной видится странная надежда праваабаронца на то, что другая страна под эгидой демократии всегда прикроет, и в итоге тайное никогда не станет явным.

Vihari:

Религия мешала зарегистрировать организацию в какой-нибудь Чехии?

А зачем? Какой смысл, кроме лишнего геморроя? Если только для счета. Так они ж от Литвы не ожидали такой подставы.

riva:

Здесь нет цели извлечения прибыли. Это некоммерческая организация.

Вы бы еще милостыню нищим налогом предложили обложить.

Рива, откуда такая наивность, человек нигде не работает официально, на что он живет в это трудное время?

Дмитрий Смирнов, старший юрист юридической группы:

На мой взгляд, человек действительно хотел уходить от уплаты налогов, но это конкретно мое личное мнение.

Если человек хотел реально вести какую-то общественную работу, то, в принципе, я считаю, ему ничего не мешало зарегистрировать этот фонд. Тем более, учитывая, что такие крупные суммы все равно не дарятся кому-то. Я был бы рад, если бы мне подарили миллион долларов, но почему-то никто этого не делает. Так и, думаю, ему не просто подарили от чистоты душевной, и, в принципе, он сам заявляет, что эти деньги не его, а были направлены на то, чтобы поддерживать какие-то общественные интересы. Ну и, соответственно, нужно легализовывать данный доход.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Было бы намного прозрачнее, а всегда намного проще ловить рыбу в мутной воде. Насколько проще, когда открыли на физическое лицо этот счет.

У нас есть много организаций, которые занимаются благотворительностью, но все равно там все четко и прозрачно. Потому что если это благотворительная организация, в нее поступают благотворительные взносы. А потом осели в карманах учредителей этого благотворительного фонда – это, извините, уже совсем другое. Это уже и есть криминал. Так и здесь: деньги поступили на вкладной счет человека – Беляцкий это Иванов или Петров. Они поступили на твой счет. Куда он уже их расходовал? Он мог их раздать нищим в Прибалтике, мог потратить еще куда-то. Он потратил на какие-то другие цели, о которых он говорит, хотя ничем это не подтверждает.

В Министерстве по налогам и сборам рассказали: только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за неуплату подоходного налога привлекли около пяти тысяч человек. Если же сумма неуплаченного налога или сокрытых доходов, как в случае Беляцкого, превышает 1000 базовых величин, наступает ответственность уголовная. Так вот, только в Минске с начала года таких случаев уже три. И это без данных департамента финансовых расследований.

Дело Беляцкого, как минимум, не уникально. Не менее уголовно, и не более политизировано, чем любое из этих трех. Ведь по белорусским законам всем гражданам страны нужно разрешение для того, чтобы открыть банковский счет за границей. Всем. Кем бы ты ни был и кем бы себя не считал.

Особое внимание в этом деле прокурор обратил на вот какие детали. Во-первых, как велась бухгалтерия и отчетность Беляцкого перед грантодателями. А велась она так, что говорить о каком бы то ни было серьезном контроле доноров за тем, как расходуются их средства, не приходится. У следствия есть доказательства не только того, что иностранная помощь, как правило, распределялась между заинтересованными (а это трое сотрудников центра «Весна» и жена Беляцкого), но и того, что донорским организациям предоставляли недостоверные отчеты. Не брезгуя поддельными квитанциями, кассовыми чеками и расписками от приближенных лиц.

Интересно, что имея на своих личных счетах огромные деньги, предназначенные якобы для помощи белорусским демократам, Беляцкий эту помощь если и оказывал, то снимая деньги совсем не со своих счетов, хоть и пытается доказать, что не они его вовсе, а его центра. При этом, по информации следствия, в рамках программы «Польская зарубежная помощь – 2010» польский МИД предоставил ПЦ «Весна» грант в сумме 64 тысяч евро. Но доставлялись эти деньги в страну наличными и через счета Беляцкого не проходили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В итоге получается, обвиняемый обманул трижды: государство – не платя налоги, спонсоров – лгав о том, куда уходят деньги и своих товарищей по делу демократии – они то тоже не прочь получить побольше. За все это Беляцкому теперь грозит до семи лет лишения свободы. Спасти себя можно только пытаясь представить это дело сугубо политическим – судя по всему, решил он.

Вот только факты говорят сами за себя. Говорят они еще и о том, что наказание в Беларуси за неуплату налогов куда менее суровое, чем в большинстве стран мира.

Дмитрий Смирнов, старший юрист юридической группы:

В Китае только весной этого года отменили смертную казнь в том числе за уклонение от уплаты налогов. Даже в той же Америке, в оплоте демократии, довольно строгие правила относительно уклонения от уплаты налогов. На практике это считается одним из тягчайших преступлений.

Еще Франклин заметил, что в жизни неизбежны две вещи — смерть и налоги. С того момента ни в Штатах, ни в Европе, ни в Азии к их неуплате проще относиться не стали. В соседней Украине с начала года за сокрытие доходов 20 людям дали по пять лет. Этим летом в штате Нью-Йорк на 2,5 года посадили известного рэппера, лауреата Грэмми Джа Рулла.

За это же, то есть неуплату налогов, недавно, только уже в Пенсильвании и три года, начал отсиживать известный актер Уэсли Снайпс. А сколько таких историй еще было. Несколько лет в тюрьме отсидел отец известной немецкой теннисистки Штеффи Граф. Он скрыл от государства львиную часть доходов своей звездной дочери.

Еще одному теннисисту немцу Борису Беккеру в итоге дали пару лет условно и штраф в три миллиона евро. Так же как и приговор известному бразильскому футболисту Ромарио с 3,5 лет в итоге смягчили на условный срок.

Но никому там, в том числе и самим подсудимым, почему-то не приходили в голову странные мысли о том, что привлекли их за то, что они хорошо играют в футбол, теннис, хорошо поют или просто хорошо играют свои роли.