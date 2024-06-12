Что говорят водители об инциденте на КПП «Тересполь», где поляки перекрывали движение?

Громкий инцидент в пункте пропуска «Тересполь». 12 июня польские пограничники при попытке депортировать гражданина Беларуси полностью остановили движение на несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным действующим лицом оказался бобруйчанин, который уже несколько лет проживал на территории Евросоюза. До последнего времени мужчина находился в Польше вместе с женой и тремя детьми, работал в службе такси. Год назад его лишили литовского вида на жительство. Правда, забыли об этом оповестить. А попытка польских властей выдворить его в Беларусь без семьи обернулась скандалом. Мужчина категорически отказался покидать территорию Польши. Подобности.

В 7:30 утра Польша ограничила движение в пункте пропуска «Тересполь» из-за отказа гражданина Беларуси покинуть страну. Уже в 8:20 на мосту через Буг, по которому проходит линия границы, появилась колючая проволока. Мужчина предпринял две попытки проследовать обратно. На видео Погранкомитета отчетливо видно, что он все это время находился на польской стороне – за красной линией. Движение транспорта на белорусско-польской границе ограничили в обе стороны, а восстановили лишь через несколько часов.

– Стоим где-то с часа ночи. 16 часов примерно.

– Почувствовали, что задержка произошла?

– Да, часа 2-3 стояли, вообще не двигались. Детей много в машине, в туалет сходить – там все платное на польской стороне.

Уже не хватает нервов и терпения. Хочется уже куда-то жаловаться, писать: помогите уже. Потому что по 16-20 часов стоять – это невозможно.





Люди интересовались, почему так произошло, по какой причине. Из интернета узнали, что произошло. Мы вынуждены ждать, мы не можем ничего предпринять. Конечно, нам хочется быстрее ехать домой, но это обстоятельство, которое не зависит от нас.