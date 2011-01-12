Что думают белорусы о фильме «Плошча: Железом по стеклу»?

Что белорусская оппозиция хотела сделать и что на самом деле сделала 19 декабря? Ответы на этот вопрос и всю правду о недавних событиях в центре столицы многие нашли в фильме «Плошча: Железом по стеклу», показанном по всем национальным каналам накануне.

Прокомментировать обратную сторону демократического процесса, несанкционированную акцию «Плошча-2010», желающих, что говорится, нашлось и во время этих событий, и сразу после них.

Однако ни падкие на сенсации таблоиды, ни интернет-ресурсы определенной односторонней направленности дать окончательные ответы на вопросы к организаторам беспорядков, очевидно, не смогли. Показать факты и предоставить пищу для размышления решили авторы телеисследования «Плошча. Железом по стеклу».

Юрий Царик, политолог:

Фильм очень многие вещи расставил по своим местам. После демонстрации этого фильма, с его фактурностью, именами, фактами и записями, очень о многих вещах невозможно будет говорить, спекулировать на тему провокаторов и прочих вещей, которые активно муссировали на Интернет-ресурсах оппозиционной направленности в прошедшее время.

Виктор Яковчук, политолог:

Все это готовилось заранее и задолго до тех событий, которые произошли. То, что было показано в документальном фильме, только подтвердило ту информацию, которой я располагал.

Рассудительных минчан, ставших невольными свидетелями действий внесистемных элементов, фильм только еще больше утвердил в мысли о недопустимости уличных вакханалий под любыми флагами и под любыми лозунгами.

Житель Минска:

Считаю, что информация в фильме исключительно достоверная, правильная и нормальная. И правильно это сделано, чтобы информировать население.

Жительница Минска:

Громить здание – это не дело. Тут надо действовать другими методами. Скажем так, как-то политически, но отнюдь не бандитизмом и терроризмом.

Да и само появление фильма для многих стало явлением показательным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Открытость информации – главное свидетельство ее истинности.

Житель Минска:

Фильм я смотрел. Довольно объективно. И разные ролики, я думаю, не только белорусские телекомпании были показаны. Конечно, безобразие и абсолютный кавардак. Такие люди не должны идти к власти.

Для жителей привычно тихих белорусских региональных центров некоторые совершенно нехарактерные для них реалии, показанные в фильме, стали неприятным открытием.

Житель Бреста:

То, что я не поддерживаю все, что там происходило, это однозначно.

Жительница Бреста:

Безобразие. У нас в Беларуси никогда такого не было. Всегда было все спокойно.

Жительница Бреста:

Они ведь готовы были на все. И лица участников показывали.

Даже интернет, с его извечным юношеским максимализмом в суждениях, оценил необходимость телеисследования.

Форум Оупен.бай

Пользователь Олег:

«Мне фильм понравился. Достойно выполняет свою задачу».

Пользователь lyss:

«Люди должны жить в мире и спокойствии. Хватит перестроек, революций и прочего. Призывайте ГОЛОСОВАТЬ, а не БЕЗУМСТВОВАТЬ на площади!!»

В стороне от обсуждения не остались даже соседи по информационному пространству россияне.

Форум интернет-издания Газета.ру

Пользователь steedfield:

«Оппозиция очень слабо к выборам подготовилась. За 4 года, прошедших с прошлых выборов стратегия почти не изменилась. Никакой работы с населением, никакой организации...»

Московский комсомолец

Пользовтель Иван:

«А у нас если бы начали бить стекла в доме правительства не арестовали, что-ли? Или бузить на Манежной? В любой стране бы арестовали...»

Однако главным итогом фильма все же стало то, что он показал неравнодушие белорусов.

Неравнодушный, значит, предупрежденный. На будущее, ради будущего.