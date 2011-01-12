Что думают белорусы о фильме «Плошча: Железом по стеклу»?

Прокомментировать обратную сторону демократического процесса, несанкционированную акцию «Плошча-2010», желающих, что говорится, нашлось и во время этих событий, и сразу после них.
Однако ни падкие на сенсации таблоиды, ни интернет-ресурсы определенной односторонней направленности дать окончательные ответы на вопросы к организаторам беспорядков, очевидно, не смогли. Показать факты и предоставить пищу для размышления решили авторы телеисследования «Плошча. Железом по стеклу».
Юрий Царик, политолог:
Фильм очень многие вещи расставил по своим местам. После демонстрации этого фильма, с его фактурностью, именами, фактами и записями, очень о многих вещах невозможно будет говорить, спекулировать на тему провокаторов и прочих вещей, которые активно муссировали на Интернет-ресурсах оппозиционной направленности в прошедшее время.
Виктор Яковчук, политолог:
Все это готовилось заранее и задолго до тех событий, которые произошли. То, что было показано в документальном фильме, только подтвердило ту информацию, которой я располагал.
Рассудительных минчан, ставших невольными свидетелями действий внесистемных элементов, фильм только еще больше утвердил в мысли о недопустимости уличных вакханалий под любыми флагами и под любыми лозунгами.
Житель Минска:
Считаю, что информация в фильме исключительно достоверная, правильная и нормальная. И правильно это сделано, чтобы информировать население.
Жительница Минска:
Громить здание – это не дело. Тут надо действовать другими методами. Скажем так, как-то политически, но отнюдь не бандитизмом и терроризмом.
Да и само появление фильма для многих стало явлением показательным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Открытость информации – главное свидетельство ее истинности.
Житель Минска:
Фильм я смотрел. Довольно объективно. И разные ролики, я думаю, не только белорусские телекомпании были показаны. Конечно, безобразие и абсолютный кавардак. Такие люди не должны идти к власти.
Для жителей привычно тихих белорусских региональных центров некоторые совершенно нехарактерные для них реалии, показанные в фильме, стали неприятным открытием.
Житель Бреста:
То, что я не поддерживаю все, что там происходило, это однозначно.
Жительница Бреста:
Безобразие. У нас в Беларуси никогда такого не было. Всегда было все спокойно.
Жительница Бреста:
Они ведь готовы были на все. И лица участников показывали.
Даже интернет, с его извечным юношеским максимализмом в суждениях, оценил необходимость телеисследования.
Форум Оупен.бай
Пользователь Олег:
«Мне фильм понравился. Достойно выполняет свою задачу».
Пользователь lyss:
«Люди должны жить в мире и спокойствии. Хватит перестроек, революций и прочего. Призывайте ГОЛОСОВАТЬ, а не БЕЗУМСТВОВАТЬ на площади!!»
В стороне от обсуждения не остались даже соседи по информационному пространству россияне.
Форум интернет-издания Газета.ру
Пользователь steedfield:
«Оппозиция очень слабо к выборам подготовилась. За 4 года, прошедших с прошлых выборов стратегия почти не изменилась. Никакой работы с населением, никакой организации...»
Московский комсомолец
Пользовтель Иван:
«А у нас если бы начали бить стекла в доме правительства не арестовали, что-ли? Или бузить на Манежной? В любой стране бы арестовали...»
Однако главным итогом фильма все же стало то, что он показал неравнодушие белорусов.
Неравнодушный, значит, предупрежденный. На будущее, ради будущего.