Что думают белорусы и россияне о фильме «Плошча. Железом по стеклу»?

Телевизионное исследование «Плошча. Железом по стеклу», посвященное несанкционированной акции 19 декабря и показанное тремя национальными телеканалами, по-прежнему одна из самых обсуждаемых тем в Беларуси.

Многие граждане, привыкшие к стабильности и спокойствию Беларуси, шокированы произошедшим. Именно поэтому большинство считает, что проект, предоставляющий информацию о «Плошчы», был попросту необходим.

Житель Гродно:

И если честно, было неприятно наблюдать, что люди вышли на площадь, начали громить здание, бить стекла в Доме Правительства.

Жительница Гродно:

На площади было очень много молодых лиц. Очень низко использовать молодежь в своих целях.

Жительница Гомеля:

Есть другие способы выразить свое недовольство. Мне кажется, им заплатили.

Житель Гомеля:

Я думаю, больше можно было делать. Не допустить, чтобы они крушили и ломали. Мы все-таки работали и строили, а они ломают это. Какое они имеют право?

Жительница Минска:

Видела кое-что. В принципе, все было отражено достоверно и, я думаю, объективно.

Жительница Минска:

Я не нормально отношусь к таким событиям. Человеку дан ум, дана речь и все можно решать мирным путем, мирным диалогом. Только так. По-другому нельзя. Мы цивилизованная страна и все вопросы должны быть цивилизованными.

После того, как фильм-исследование «Плошча. Железом по стеклу» попал в интернет, активная полемика началась и на российских дискуссионных площадках.

Так посетитель форума электронного издания «Газета.Ру» после просмотра отметил: «Требовать чтобы Лукашенко позволил демонстрантам разгромить парламент (двери они разбили – факт) – это уже слишком». А на форуме газеты «Комсомольская правда», отличившейся публикациями откровенно непроверенной информации о событиях в Беларуси, при обсуждении телепроекта читатель отметил: «Фильм опроверг многие домыслы и отобразил реальные события».

Показательным итогом обсуждения может служить фраза российского писателя и журналиста Александра Проханова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он отметил: «Бесспорным вопросом является разгром парламента, побитые стекла и схватки, и раненые омоновцы. А также бесспорной является информация из Викиликс последняя, в которой рассказывается о том, как организации Европы, Евросоюза спонсировали белорусскую оппозицию».