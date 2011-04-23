Что делать с автохламом его владельцам?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:

Если у человека в собственности находится транспортное средство, являющееся автохламом, то он должен пойти в ГАИ по месту регистрации транспортного средства и снять его с учета. При этом не надо предоставлять в ГАИ это транспортное средство — только госномер.

Следующий шаг — написать заявление в жилищную организацию об отказе от собственности с просьбой, чтобы это снятое с регистрации транспортное средство жилищная организация помогла вывезти на утилизацию. Данная услуга стоит совсем недорого, уплачивается сумма в ГАИ только за снятие с регистрации — 1400 рублей.

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