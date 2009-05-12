В люминесцентной лампе содержится около 250 миллиграммов ртути, в градуснике — всего два. В минских аптеках предприятия «Белфармация» каждый год продается около 55.000 ртутных термометров.

Если представить, что примерно столько же градусников уходит на свалки. Что ж, ртуть коварна. До поры до времени она может и не давать о себе знать. Но когда-нибудь эта экологическая бомба замедленного действия обязательно громыхнет. Неужели экологам и промышленникам это непонятно? – задается вопросом корреспондент «Советской Белоруссии».

Что делать, если вы разбили градусник?

1. Выведите всех из комнаты, откройте окно.

2. Аккуратно, по направлению от краев к центру, начните собирать шарики ртути. Способов несколько. Можно использовать кисточку, предварительно смочив ее водой. Можно взять размоченную промокашку, газету, хлебный мякиш. Удобно собирать ртуть медицинской грушей.

3. Когда собрали ртуть, вместе с бумагой или другим средством, которым пользовались, положите ее в стеклянную банку. Залейте водой, закройте крышкой и отнесите в ближайшее подразделение МЧС. Куда именно, вам подскажут по 101.

4. Место, где была разлита ртуть, можно обработать раствором марганцовки.