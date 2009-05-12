Если представить, что примерно столько же градусников уходит на свалки. Что ж, ртуть коварна. До поры до времени она может и не давать о себе знать. Но когда-нибудь эта экологическая бомба замедленного действия обязательно громыхнет. Неужели экологам и промышленникам это непонятно? – задается вопросом корреспондент «Советской Белоруссии».
Что делать, если вы разбили градусник?
1. Выведите всех из комнаты, откройте окно.
2. Аккуратно, по направлению от краев к центру, начните собирать шарики ртути. Способов несколько. Можно использовать кисточку, предварительно смочив ее водой. Можно взять размоченную промокашку, газету, хлебный мякиш. Удобно собирать ртуть медицинской грушей.
3. Когда собрали ртуть, вместе с бумагой или другим средством, которым пользовались, положите ее в стеклянную банку. Залейте водой, закройте крышкой и отнесите в ближайшее подразделение МЧС. Куда именно, вам подскажут по 101.
4. Место, где была разлита ртуть, можно обработать раствором марганцовки.