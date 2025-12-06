Что белорусы страхуют чаще всего? Появилась свежая статистика

Знал бы, где упадешь, подстелил бы соломки. Эта народная мудрость как нельзя лучше отражает суть страхования, ведь именно оно может значительно смягчить удар в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Белорусы это понимают и охотно пользуются такой возможностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране есть три формы страхования: обязательное – чаще всего оформляют «автогражданку», более 5 миллионов договоров. В топе также страхование строений, оно охватывает более 1 миллиона объектов. Вмененное – появилось недавно как обязательное условие для занятия определенными видами предпринимательской деятельности. И добровольное – компании предлагают 20 видов, относящихся к страхованию жизни, и более 160 других программ.

Чаще всего белорусы страхуют транспорт – 27 % от общей суммы взносов, 1/5 часть – это медицинские расходы, топ-3 закрывает страхование жизни. Можно сделать вывод, что белорусы не живут одним днем, а заинтересованы в том, чтобы будущее было максимально комфортным.

Для того чтобы обеспечить себе беззаботную старость, можно воспользоваться программой добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Инструмент в Беларуси популярный – в программе участвуют около 65 тысяч человек. Примечательно, что мужчины реже задумываются о безбедной старости, более 70 % участников – женщины.

Сумма накоплений зависит от выбранной программы и срока ее действия. Базовый минимум в данном случае – 3 года до наступления пенсионного возраста. Оптимальный срок – за 20-30 лет до пенсии, ну а заняться этим вопросом с началом трудовой деятельности – это роскошный максимум, который, пожалуй, совпадет по характеристике с дальнейшими выплатами.

Давайте посмотрим на конкретном примере. Сделаем расчет с учетом зарплаты в 1,5 тысячи рублей и при участии в программе по самому популярному тарифу 3+3 % от гражданина и государства в равных долях. Ежемесячно от белоруса будет поступать сумма в 45 белорусских рублей, и это с учетом налоговой льготы. Если складывать эти деньги в банку или под подушку, кому как привычнее, за 15 лет там накопится 8100 рублей. А дополнительная накопительная пенсия с участием государства составит 33 269 рублей.

Чтобы понять, кто в плюсе, пожалуй, и калькулятор не нужен. Помимо страховых продуктов, которые уже стали привычными для белорусов, есть и новые. Например, страхование интеллектуальной собственности, потери работы, рисков держателей банковских карточек и даже электронных кошельков. Что особенно актуально для Беларуси, которая отличается развитым законодательством в вопросах криптовалюты. Страховка – как парашют: хорошо, если не пригодится, но с ним определенно спокойнее.