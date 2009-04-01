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Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси оказал помощь восьмилетней белоруске

01 апреля 2009 13:56
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«Чужих детей не бывает, и нет границ душевным отношениям», – отметил Фейед Абдулла Хосейни, вручая денежную помощь Лере Квашниной. Девочка заболела год назад. Ей уже провели одну дорогостоящую операцию в Уфе на глазах, и вот сейчас она нуждается ещё в одной. Это уже не первая такая помощь со стороны иранского общества в нашей стране. А нынешнюю акцию под названием «Аккредитован творить милосердие» приурочили ко Дню провозглашения Исламской Республики, который отмечается сегодня.
# общество

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