Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси оказал помощь восьмилетней белоруске

«Чужих детей не бывает, и нет границ душевным отношениям», – отметил Фейед Абдулла Хосейни, вручая денежную помощь Лере Квашниной. Девочка заболела год назад. Ей уже провели одну дорогостоящую операцию в Уфе на глазах, и вот сейчас она нуждается ещё в одной. Это уже не первая такая помощь со стороны иранского общества в нашей стране. А нынешнюю акцию под названием «Аккредитован творить милосердие» приурочили ко Дню провозглашения Исламской Республики, который отмечается сегодня.