ЧП в Гродно: при пожаре в частном секторе погибли три человека

Еще двоим – удалось спастись. Местные жители этот дом обходили стороной, здесь часто собирались сомнительные компании. Соседям сберечь свои дома удалось лишь чудом.

Вячеслав Бах до сих пор не может придти в себя после ночного пожара. Когда вспыхнул соседский дом, его семья уже ложилась спать. Выбежав на улицу, мужчина попытался тушить огонь, но подойти к зареву близко было невозможно – начала рушиться крыша. В любую минуту пламя могло перекинуться и на его жилье.

Вячеслав Бах, житель Гродно:

– МЧС вызвали быстренько, хозяйка еще была в состоянии вызвать МЧС, поэтому вызвали. Скорая приехала. Все развивалось очень быстро.

Попасть внутрь полыхающего строения не смогли и пожарные. О том, что в доме остались люди, спасатели узнали от хозяйки сгоревшего жилища и ее сожителя.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного Управления МЧС:

– Они сообщили, что в доме находятся их друзья, но сколько человек, внятно пояснить не смогли. На пожарище обнаружены трупы трех человек, двух женщин и мужчины. Все они трудоспособного возраста.

Этот дом уже давно был на примете у правоохранителей. Здесь часто собирались сомнительные компании. А сами хозяева не редко употребляли горячительные напитки. Не исключено, что этот дом был и местным наркопритоном. Все подробности этого пожара будет выяснять специальная оперативная группа из Минска.

Прояснить ситуацию смогла бы хозяйка сгоревшего дома. Но женщина пока в шоковом состоянии. Ведет себя неадекватно, от медицинской помощи отказывается. Спасенный мужчина в больнице скорой помощи с диагнозом отравление угарным газом.

Юрий Апанович, заведующий токсикологическим отделением гродненской больницы скорой медицинской помощи:

– Больной пострадал во время пожара. Состояние его было средней тяжести. В отделении проведены необходимые реанимационные мероприятия. На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное.

Пока спасателям ясно одно – хозяева сгоревшего дома напрочь игнорировали элементарные правила безопасности. Чердак был завален мусором, а электропроводка заклеена обоями.

Не сбрасывается со счетов и криминальная версия пожара. Возможно, в этом огне кто-то пытался скрыть следы преступления. Правда, соседям злополучного дома от этого не легче. После случившегося они теперь вряд ли смогут спать спокойно.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.