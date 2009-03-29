ЧП: Из-за паводков деревня Бережаны оказалась «отрезанной» от большой земли

В Гродненской области прошли учения по эвакуации населённых пунктов, пострадавших от паводков.

Неман вышел из берегов. В водную ловушку попали десятки местных жителей. В областном управлении МЧС на ЧП отреагировали незамедлительно. У спасателей – каждая минута на счету. Люди запаниковали. В первую очередь, нужно оказать пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировать тяжело раненых.

В серьезности происходящего никто не сомневается. Хотя на самом деле чрезвычайная ситуация в Бережанах – тактический замысел совместных учений нескольких ведомств по ликвидации последствий паводка. Учения максимально приближены к реальным событиям. В результате наводнения оказались пострадавшими несколько человек. Они были не транспортабельны. По этому скорую помощь пришлось перевозить на пароме.

Из огня да в полымя. Только спасатели завершили эвакуацию пострадавших – в затопленной деревне начался пожар. Решения пришлось принимать на ходу. Считанные минуты – и расчёт уже на другом берегу. На ликвидацию всех ЧП ушло 50 минут. В случае реального происшествия, уверяют спасатели – справились бы ещё быстрей.

Сергей Леонов, заместитель начальника учреждения «Гродненское областное управление МЧС»: «Уже по прошествии данных учений можно сказать, что в принципе сбоев никаких не было. Согласно тактическим замыслам, каждый руководитель своего ведомства знал свои задачи, и они были выполнены на «хорошо».

Ситуация с паводками в этом году в Гродненской области спокойная. Но опыт, полученный на учениях, лишним не будет. Не зря говорят: тяжело в учении – легко в бою.