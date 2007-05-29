Члены "морозовской" группировки - вновь в зале суда

Верховный суд Беларуси приступает к рассмотрению второго уголовного дела в отношении преступников.Перед судом предстанут семеро обвиняемых. Пятеро из них уже проходили по делу в конце предыдущего года. Однако им предъявлены новые обвинения в совершении особо тяжких преступлений. На скамье подсудимых - еще двое, ранее находившиеся в розыске, которые также обвиняются в совершении ряда преступлений. В интересах обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей разбирательство по делу будет закрытым. Напомним, в конце 2006 года Верховный суд вынес приговоры 46 членам "морозовской" преступной организации. Руководитель группировки Сергей Морозов и два его подельника приговорены к высшей мере наказания.