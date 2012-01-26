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Члены Молодежной палаты 3-го созыва провели собрание в Минской ратуше

26 января 2012 18:01
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Председатель Минского городского Совета депутатов Михаил Саванович поделился опытом работы с будущими управленцами. Деловая встреча с чиновниками стала итогом двухдневного семинара-тренинга, который определил юным парламентариям ориентиры для новых проектов.

Уже в ближайшее время молодым активистам дадут право голоса у трибуны, а их самые интересные идеи найдут воплощение в различных сферах городской жизни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Саванович, председатель Минского городского Совета депутатов:
Хотел бы видеть в Молодежной палате помощников нашего городского совета, наших депутатов и, естественно, учеников. Надо научить, чтобы через 5-10 лет эти люди тоже стали депутатами. И они придут и будут решать какие-то жизненно важные для города вопросы.  

Ярослав Букас, член Молодежной палаты 3-го созыва:
В данный момент меня интересует сфера образования в нашей стране. Мои идеи, с которыми я пришел в Молодежную палату, заключаются в том, чтобы улучшить профессиональное просвещение среди молодежи.

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