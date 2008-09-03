Члены экипажей обстрелянных в Сомали белорусских самолетов удостоены госнаград

Он перевозил груз для миротворческой миссии ООН и попал под обстрел в Могадишо 9 марта 2007-го. Еще 11 членов экипажа другого белорусского самолета орденом "За личное мужество" награждены посмертно. Они погибли во время теракта ровно через две недели после первого инцидента.



23 марта 2007 года. Два часа дня по минскому времени. В международном аэропорту Могадишо грузовой авиалайнер ИЛ-76 погрузил демонтированное оборудование с самолета-близнеца, обстрелянного 9 марта, и взял курс на родину. Но, не пролетев 10-ти километров, машина взрывается. Боевики-исламисты с земли выпустили три ракеты, одна – попала в крыло. На борту было 11 белорусских летчиков. Все – погибли. Последнее интервью командира экипажа Игоря Вашкевича. С журналистами он разговаривал спустя несколько дней после первого обстрела самолета ИЛ-76. Уставший он осмысливает, что произошло после первого ЧП в небе.

Накануне очередного вылета в Сомали Игорь Вашкевич собирает команду лучших авиаторов. Среди них – экс-военные летчики. Сам командир пролетал не раз под пулями в Афганистане и ему не в новинку горячие точки. Его команде тоже. В команду Вашкевича выбрали и Игоря Греся – сына Михаила Владимировича. Он и сам 35 лет между небом и землей. Михаил Гресь летал на истребителях, Ту-154, и на тех самых ИЛ-76. Последние считает одними из самыми надежных.



11 членов экипажа и инженерно-технический персонал самолета ИЛ-76 посмертно наградили орденом "за личное мужество". Такая награда присуждается только за исключительную отвагу, самоотверженные поступки, совершенные в экстремальных обстоятельствах, за смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанных с риском для жизни. Орденами и медалями за отвагу награждены и члены экипажа первого обстрелянного самолета.

Соответствующий Указ подписал Президент Александр Лукашенко. Орденом "За личное мужество" и медалью "За отвагу" награждены 9 членов экипажа самолета ИЛ-76.