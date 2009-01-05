Члены банды Ринаса получили от 2 до 14 лет лишения свободы

В Витебском областном суде сегодня оглашен приговор по делу. К самому длительному сроку заключения - 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества - приговорен один из главарей преступной группы.

Всего фигурантами по этому уголовному делу проходят 30 человек, в числе которых бывшие сотрудники милиции, спортсмены, государственные служащие. Четверо из них взяты под стражу после вынесения приговора в зале суда. Напомним, участники преступной группы обвинялись в совершении с 1996 по 2006 год на территории Витебска, Витебского и Шумилинского районов краж, мошенничеств, вымогательств, похищений людей и других преступлений - всего более ста.

Уголовное дело по деятельности банды Ринаса стало одним из самых громких процессов на территории Витебской области за последние несколько лет. Материалы по его эпизодам составили 60 томов, сторонами обвинения и защиты было опрошено 150 свидетелей. Судебное слушание велось с марта прошлого года. Однако точка еще не поставлена, так как в течение 10 дней стороны обвинения и защиты могут выступить с кассационным обжалованием вынесенного приговора в Верховном суде.



