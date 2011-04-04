«Чижовка-Арена»: что будет построено рядом с объектом

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Алексей Мартынов, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Алексей Мартынов.

Алексей Мартынов, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

«Чижовка-Арена» будет построена раньше 2014 года, хотя элементы доводки оборудования происходят до последнего момента.

Будет построен огромный комплекс, который преобразит периферийный район Минска. Здесь предусматривается также строительство гостиницы, полная реконструкция прилегающих зеленых территорий, парка «Чижовка».

К тому же, сейчас идет проектная работа по модернизации фасадной части 5-этажных зданий, прилегающих к «Чижовке-Арене».

Появится водно-гребная база на противоположной стороне от объекта. Также вокруг Чижовского водохранилища будут проложены велодорожки.

Алексей Мартынов, первый заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, рассказал о строительстве спортивного комплекса «Чижовка-Арена», в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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