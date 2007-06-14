Чистый воздух, интересный маршрут

Настоящий туристический бум переживает сегодня Августовский канал. Тысячи любителей активного отдыха со всей Беларуси ежедневно посещают уникальное гидротехническое сооружение.

Уникальные 2-4-камерные шлюзы, восстановленные по историческим чертежам, "дикий" отдых на природе и прогулки на теплоходе по руслу канала - всё это сегодня может предложить Августов потенциальным туристам. Ежедневно сюда приезжают тысячи людей. Практически каждые выходные здесь проходят настоящие фестивали народной музыки, работают аттракционы, туристам предлагают поучаствовать в конкурсах и турнирах.

Турнир по пляжному волейболу, две площадки подготовили, турнир по дартсу, разные другие спортивные мероприятия. "Гродномелеоводхоз" организовывает прокат лодок. Каждый может поиграть, поплавать или просто полежать и послушать музыку.

Открывают для себя белорусскую часть Августовского канала и иностранные туристы. В основном это гости из соседней Польши. Своими впечатлениями они делились с удовольствием. Тому, что вы сделали, можно позавидовать говорит турист из Польши Дариуш Борзышковски.

"Я был в Беларуси последний раз лет 8-9 назад, за это время здесь произошли удивительные изменения. А Августовский канал, не только в масштабах Беларуси и Польши, но и для всей Европы, это настоящая жемчужина. Я видел разные каналы мира, но Августов это уникальное место", - сказал польский турист Лех Пилецки.

Повысить интерес у иностранных туристов к Августовскому каналу призван и масштабный туристический проект, так называемое - "водное кольцо трёх стран". Когда сесть на пароход можно будет в Польше, проплыть по белорусской части канала, и затем по Неману посетить Литву. Переговоры по воплощению в жизнь такого маршрута сегодня уже активно ведутся на межгосударственных уровнях.