Чистота и закрытый доступ посторонним

Такое требование предъявили столичные власти к чердакам и подвалам. Состояние этих помещений - одна из основных тем, которую обсуждали 30 октября в Мингорисполкоме.

Проведенные в городе рейды показали, что далеко не все чердаки и подвалы соответствуют санитарным нормам. Самые значительные нарушения зафиксированы в Первомайском и Заводском районах.

Особое внимание санитарных служб столицы привлек крупногабаритный мусор. Система его вывоза не соответствует требованиям сегодняшнего дня. И это касается не только частного сектора, но и города в целом.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов заметил, что погодные условия заставляют предпринять активные действия по уборке листвы. Организовать вывоз и складирование. Причем заметил, что это проблема не только коммунальщиков, необходимо привлекать всех.

Проблемы обращения с отходами обсудили сегодня и парламентарии. Расширенное выездное заседание Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования проходит в Гомельской области. Проект закона об обращении с отходами находится в настоящее время на рассмотрении в комиссии. Он направлен на повышение эффективности производств по раздельному сбору, сортировке, переработке и использованию отходов в качестве вторичных ресурсов. Ежегодно в Беларуси образуется более 30 миллионов тонн отходов, из них около 3,5 миллионов - коммунальные. Перерабатывается только 20%. С принятием законопроекта, который планируется рассмотреть на нынешней осенней сессии во втором чтении, ситуация должна улучшиться.