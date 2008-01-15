Число жертв теракта в Афганистане возросло

До восьми человек возросло число жертв теракта в самом фешенебельном отеле афганской столицы "Кабул-Серена". Среди погибших - трое американцев, француженка и гражданин Норвегии. Рано утром группа боевиков обстреляла из автоматов охрану и забросала вход в гостиницу гранатами. Один из нападавших в холле привел в действие взрывное устройство и погиб. Остальным преступникам удалось скрыться. За поимку организатора теракта американцы назначили награду в 200 тысяч долларов.