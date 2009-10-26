Число жертв крупнейшего с начала года теракта в Багдаде возросло до 147 человек

Ранены более семисот.

Два мощных взрыва прогремели в иракской столице накануне с разницей в минуту. Основной удар пришелся на здания иракского Министерства юстиции и муниципалитета Багдада. Они практически полностью разрушены.

Воскресенье в Ираке - рабочий день, поэтому в учреждениях и на улице было много людей. Сейчас на месте взрывов продолжается разбор завалов, не исключено, что число погибших может возрасти. В стране объявлен трехдневный траур. Действия террористов резко осудили во всем мире.