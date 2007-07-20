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Число пострадавших в результате катастрофы в Украине растет

20 июля 2007 14:26
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В результате железнодорожной аварии в Украине число пострадавших возросло до 164 человек. Среди госпитализированных - 34 ребенка. В населенных пунктах в районе места катастрофы, продолжаются профилактические осмотры жителей. А спасатели и военнослужащие химических войск заделывают пробоины и трещины перевернувшихся цистерн. Две емкости с желтым фосфором уже подняты и погружены на железнодорожные платформы. Все работы планируют завершить за 10 дней.
# общество

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