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Число ДПТ с участием велосипедистов и пешеходов увеличилось

08 августа 2006 13:55
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Это происходит из-за ухудшения видимости во время дождя и в темное время суток. За прошедшие выходные дни погибли семь пешеходов и три велосипедиста. В связи с этим Госавтоиспекция усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения, в соответствии с которыми при движении по краю проезжей части вечером и ночью пешеход должен обозначать себя световозвращающими значками. За несоблюдение этого требования на виновного может быть наложен штраф до 15 тысяч рублей.
# общество

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