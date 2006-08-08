Число ДПТ с участием велосипедистов и пешеходов увеличилось

Это происходит из-за ухудшения видимости во время дождя и в темное время суток. За прошедшие выходные дни погибли семь пешеходов и три велосипедиста. В связи с этим Госавтоиспекция усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения, в соответствии с которыми при движении по краю проезжей части вечером и ночью пешеход должен обозначать себя световозвращающими значками. За несоблюдение этого требования на виновного может быть наложен штраф до 15 тысяч рублей.