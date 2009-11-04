Число 5 стало магическим для Ивана Айплатова на Неделе моды в Москве

Иван Айплатов выиграл конкурс, организованный известным джинсовым брендом F5 на Неделе моды в Москве, и получил право разработать собственную линию джинсов.

Центром модного притяжения Москвы с 21 по 26 октября стал Гостиный двор, где в очередной раз прошла Неделя моды, в этом году отметившая свое пятнадцатилетие. «Гостей ждали десятки интереснейших показов модельеров из России и со всего мира. Пятый день Недели моды в Москве стал особенно значимым для белорусов, а именно для Ивана Айплатова», — рассказала пресс-атташе дизайнера Алеся Ольгина.

По ее словам, в перерывах между показами на одном из подиумов Гостиного двора прошел конкурс, организованный известным джинсовым брендом F5. За право выпустить лимитированную джинсовую коллекцию под известным логотипом соревновались кроме Ивана Айплатова марки I am, Angel, Markalina. Izeta, 2 Gun Towers, Alina Assi, дизайнеры Виктория Андреянова, Лада Калинина, Ольга Деффи, Катя Франкфурт, Сергей Сысоев, Наташа Дригант, Виолетта Литвинова, Ольга и Анастасия Калашниковы.

Модельеры продемонстрировали всевозможный спектр моделей — от строгих и классических до авангардных с трикотажными вставками. Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли креативный директор марки F5 Юлия Мятковская, генеральный директор Недели Моды в Москве Юрий Штромбергер, а также редакторы глянцевых журналов и интернет-порталов о моде, стилисты и fashion-критики, передает БЕЛТА.

Первое место и право разработать собственную линию джинсов досталось белорусскому модельеру Ивану Айплатову. Второй приз - аккредитацию и поездку на Европейский fashion-форум Bread & Butter - выиграла Ольга Деффи.